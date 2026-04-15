Πάτρα: Υγρό στο οδόστρωμα έριξε μηχανάκι στην Κανακάρη – Σοβαρός τραυματισμός δικυκλιστή

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα καταγράφηκε λίγο πριν από το μεσημέρι της Τετάρτης στην οδό Κανακάρη, στο κέντρο της Πάτρας, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή και μεγάλη κινητοποίηση των διασωστικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στη διασταύρωση της Κανακάρη με την Κολοκοτρώνη, όταν από δίκυκλο που κινούνταν στο σημείο χύθηκε στο οδόστρωμα υγρό, πιθανότατα χρώμα. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, δεύτερο δίκυκλο που ακολουθούσε πέρασε από το ίδιο σημείο, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο και να ανατραπεί.

Η πτώση ήταν σφοδρή και ο αναβάτης τραυματίστηκε σοβαρά. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του τραυματία.

Πλήρωμα ασθενοφόρου έφτασε γρήγορα στο σημείο του τροχαίου και παρέλαβε τον τραυματισμένο οδηγό, ο οποίος διακομίστηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα εξετάζονται, ωστόσο τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι το υγρό που βρέθηκε στο οδόστρωμα έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απώλεια ελέγχου του δεύτερου δικύκλου.

Κίνδυνος-παγίδα στο οδόστρωμα

Το νέο περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τον κίνδυνο που μπορεί να δημιουργηθεί στους δρόμους από υλικά ή ουσίες που πέφτουν στο οδόστρωμα, ειδικά σε κεντρικά σημεία με αυξημένη κυκλοφορία.

Στην περίπτωση της Κανακάρη, μια τέτοια διαρροή φαίνεται πως στάθηκε αρκετή για να στηθεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σκηνικό ατυχήματος, με σοβαρό τραυματισμό δικυκλιστή και νέα ανησυχία για την ασφάλεια στο οδικό δίκτυο της πόλης.

