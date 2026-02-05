Αιτωλοακαρνανία: Έσπασαν σπίτι και άρπαξαν χρηματοκιβώτιο με χιλιάδες ευρώ και λίρες – Ταυτοποιήθηκαν πέντε άτομα

Εξιχνιάστηκε, έπειτα από πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου, υπόθεση κλοπής χρηματοκιβωτίου που είχε διαπραχθεί τον Αύγουστο του 2024 σε περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για εγκληματική οργάνωση και διακεκριμένη κλοπή σε βάρος πέντε ημεδαπών ανδρών, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι κατηγορούμενοι φέρονται να διέρρηξαν οικία χρησιμοποιώντας λοστό και να αφαίρεσαν χρηματοκιβώτιο από χάλυβα, το οποίο περιείχε περισσότερα από 20.000 ευρώ, περίπου 50 χρυσές λίρες και άλλα πολύτιμα αντικείμενα.

Η προανάκριση έδειξε ότι τα μέλη της ομάδας είχαν οργανωθεί με συγκεκριμένους ρόλους, όπως επιτήρηση και κατόπτευση της περιοχής, ενώ φέρονται να χρησιμοποίησαν εξειδικευμένα εργαλεία για την αφαίρεση και μεταφορά του χρηματοκιβωτίου, λαμβάνοντας παράλληλα μέτρα ώστε να αποφύγουν τον εντοπισμό τους από τις αρχές.

Μέσα από την αξιοποίηση στοιχείων και τη συνδυαστική ανάλυση δεδομένων, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους εμπλεκόμενους. Η δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας για τις περαιτέρω ενέργειες.

