Αιτωλοακαρνανία: Έσπασαν σπίτι και άρπαξαν χρηματοκιβώτιο με χιλιάδες ευρώ και λίρες – Ταυτοποιήθηκαν πέντε άτομα

Στην εξιχνίαση υπόθεσης κλοπής χρηματοκιβωτίου που είχε σημειωθεί το 2024 στην Αιτωλοακαρνανία προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος πέντε ατόμων.

Αιτωλοακαρνανία: Έσπασαν σπίτι και άρπαξαν χρηματοκιβώτιο με χιλιάδες ευρώ και λίρες - Ταυτοποιήθηκαν πέντε άτομα Φωτογραφία αρχείου
05 Φεβ. 2026 12:46
Pelop News

Εξιχνιάστηκε, έπειτα από πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου, υπόθεση κλοπής χρηματοκιβωτίου που είχε διαπραχθεί τον Αύγουστο του 2024 σε περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για εγκληματική οργάνωση και διακεκριμένη κλοπή σε βάρος πέντε ημεδαπών ανδρών, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι κατηγορούμενοι φέρονται να διέρρηξαν οικία χρησιμοποιώντας λοστό και να αφαίρεσαν χρηματοκιβώτιο από χάλυβα, το οποίο περιείχε περισσότερα από 20.000 ευρώ, περίπου 50 χρυσές λίρες και άλλα πολύτιμα αντικείμενα.

Η προανάκριση έδειξε ότι τα μέλη της ομάδας είχαν οργανωθεί με συγκεκριμένους ρόλους, όπως επιτήρηση και κατόπτευση της περιοχής, ενώ φέρονται να χρησιμοποίησαν εξειδικευμένα εργαλεία για την αφαίρεση και μεταφορά του χρηματοκιβωτίου, λαμβάνοντας παράλληλα μέτρα ώστε να αποφύγουν τον εντοπισμό τους από τις αρχές.

Μέσα από την αξιοποίηση στοιχείων και τη συνδυαστική ανάλυση δεδομένων, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους εμπλεκόμενους. Η δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας για τις περαιτέρω ενέργειες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:10 Πάτρα: Παρουσίαση του βιβλίου «Οριακές αντιστάσεις» στο Pixelbooks – Συζήτηση για τη μετανάστευση
13:03 Άρειος Πάγος: Δικαίωση για δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη – Οι τόκοι θα υπολογίζονται στη δόση και όχι στο σύνολο
13:01 Σκιαδαρέσης – «Νέα Δυτική Ελλάδα»: «Ταφόπλακα» στον δρόμο Ολυμπία-Βυτίνα-Τρίπολη – Βολές σε κυβέρνηση και Περιφέρεια
13:00 Μαρίνα Πάτρας: Τι συμβαίνει με τις νέες προβλήτες; Έγιναν … υποβρύχιες» στην πρόσφατη κακοκαιρία
12:55 Τα ζευγάρια του final-4 Κυπέλλου που θα γίνει στην Πάτρα
12:50 Μήνυμα 112 στην Τριφυλία για την κακοκαιρία – Περιορίστε τις μετακινήσεις σας
12:49 Βρετανία: Συναγερμός από βρεφικά γάλατα, δεκάδες περιστατικά δηλητηριάσεων
12:46 Αιτωλοακαρνανία: Έσπασαν σπίτι και άρπαξαν χρηματοκιβώτιο με χιλιάδες ευρώ και λίρες – Ταυτοποιήθηκαν πέντε άτομα
12:42 Ρωσία: Τεράστια έκρηξη και πυρκαγιά σε σιδηροδρομικό σταθμό ΒΙΝΤΕΟ
12:41 Μητσοτάκης – Ερντογάν: Στις 11 Φεβρουαρίου η συνάντηση στην Άγκυρα στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου
12:38 Το Καρναβάλι των Μικρών απέκτησε τα νέα τραγούδια του! Ακούστα τα όλα!
12:35 Πάτρα: Σε ζεστό κλίμα η κοπή πίτας Ένωσης Γονέων – Μήνυμα συνεργασίας σχολείου, οικογένειας και κοινωνίας
12:33 Ο ΝΟΠ φουλάρει για τη Βουλιαγμένη
12:27 Σφοδρή σύγκρουση στη Βουλή για τη Χίο και τη μετανάστευση – Πιέσεις για παρουσία Κικίλια
12:27 Εφυγε πρώην προπονητής του Απόλλωνα Πατρών και της Εθνικής Ομάδας!
12:25 Αίγιο: Προβολή της βραβευμένης ταινίας «Τα Οχτώ Βουνά» από την Κινηματογραφική Λέσχη
12:21 Έκρηξη σε νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι – Ζημιές στην είσοδο
12:18 Η αποκάλυψη της Αννας Μαρίας Παπαχαραλαμπου
12:13 «Ρενουάρ» στην Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας
12:10 Ύδρα: Η αρχόντισσα του Σαρωνικού
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ