Αιτωλοακαρνανία: Εξιτήριο για τον 18χρονο Μάριο μετά τη μεταμόσχευση ήπατος στο Τορίνο – «Μια νέα ζωή, μια νέα αρχή», δείτε το συγκινητικό ΒΙΝΤΕΟ

Με μια συγκινητική ανάρτηση στο Facebook και ένα βίντεο γεμάτο ευγνωμοσύνη, η μητέρα του 18χρονου Μάριου ανακοίνωσε ότι ο γιος της πήρε εξιτήριο από νοσοκομείο στο Τορίνο, όπου νοσηλευόταν τους τελευταίους μήνες.

Ο Μάριος, που έπασχε από το σπάνιο σύνδρομο Alagille, είχε διακομιστεί τον Νοέμβριο από την Ελλάδα στην Ιταλία με αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας, προκειμένου να υποβληθεί σε μεταμόσχευση ήπατος υπό κατεπείγουσες συνθήκες. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε στις 21 Νοεμβρίου και στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.

Μετά από μακρά περίοδο νοσηλείας και σταδιακής ανάρρωσης, ο 18χρονος ανέκτησε τις δυνάμεις του και είναι πλέον έτοιμος να επιστρέψει στη ζωή του, σηματοδοτώντας –όπως έγραψε η μητέρα του– «μια νέα ζωή, μια νέα αρχή».

Η μητέρα του, Εύη Βέρρη, εξέφρασε δημόσια την ευγνωμοσύνη της προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον Ιταλό χειρουργό Ρενάτο Ρομανιόλι, τον οποίο χαρακτήρισε «γιατρό της ζωής μας».

«Μας αγαπήσατε, μας φροντίσατε και κάνατε το αδύνατο δυνατό. Γίνατε η οικογένειά μας», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της.

Ο ίδιος ο καθηγητής Ρομανιόλι είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι η περίπτωση του Μάριου αποτελεί παράδειγμα επιτυχημένης διεθνούς συνεργασίας Ελλάδας και Ιταλίας, τόσο σε επίπεδο μεταμοσχεύσεων όσο και σε επίπεδο άμεσης κινητοποίησης για τη σωτηρία μιας ανθρώπινης ζωής.





