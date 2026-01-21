Αιτωλοακαρνανία: Μεθυσμένος οδηγός έπεσε σε τσιμεντένιο έρεισμα στην Πάλαιρο – Συνελήφθη και νοσηλεύεται

Συνελήφθη χθες το απόγευμα στην Πάλαιρος από αστυνομικούς του Αστυνομικό Τμήμα Ακτίου-Βόνιτσας ημεδαπός άνδρας, ο οποίος ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα οδηγώντας αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το όχημα που οδηγούσε ο συλληφθείς εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε τσιμεντένιο έρεισμα. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, οι αστυνομικοί υπέβαλαν τον οδηγό σε αλκοολομέτρηση, από την οποία προέκυψε ότι βρισκόταν σε κατάσταση μέθης.

Ο τραυματισμένος οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, φρουρούμενος, στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



