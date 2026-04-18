Αιτωλοακαρνανία: Ρευματοκλοπή στη Βόνιτσα, σύλληψη στο Αγρίνιο για ναρκωτικά και όπλα σε σπίτι στο Μεσολόγγι

Τρεις διαφορετικές αστυνομικές υποθέσεις καταγράφηκαν σε Βόνιτσα, Αγρίνιο και Μεσολόγγι, με συλλήψεις για ρευματοκλοπή, εκτέλεση καταδικαστικής απόφασης και παράνομη οπλοκατοχή. Τα περιστατικά αποτυπώνουν το εύρος των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν στην Αιτωλοακαρνανία μέσα σε δύο ημέρες.

18 Απρ. 2026 14:00
Pelop News

Τρεις ξεχωριστές υποθέσεις απασχόλησαν τις αστυνομικές υπηρεσίες της Αιτωλοακαρνανίας, με συλλήψεις σε Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας, Αγρίνιο και Μεσολόγγι για διαφορετικά αδικήματα, από ρευματοκλοπή μέχρι εκκρεμή καταδικαστική απόφαση και κατοχή απαγορευμένων αντικειμένων.

Η πρώτη υπόθεση καταγράφηκε το πρωί της 16ης Απριλίου στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ακτίου-Βόνιτσας συνέλαβαν ημεδαπό άνδρα, μετά από έλεγχο που έγινε στην οικία του από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το σπίτι ηλεκτροδοτούνταν παράνομα, χωρίς να καταγράφεται η καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια, στοιχείο που οδήγησε στη σύλληψή του για κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος.

Λίγες ώρες αργότερα, το βράδυ της ίδιας ημέρας, στο Αγρίνιο αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων προχώρησαν στη σύλληψη ημεδαπού άνδρα, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Δυτικής Στερεάς Ελλάδας τον είχε καταδικάσει σε ποινή φυλάκισης δύο ετών για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Η τρίτη υπόθεση εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της 17ης Απριλίου στο Μεσολόγγι, όπου αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου πραγματοποίησαν έρευνα σε σπίτι ημεδαπού άνδρα. Στο υπνοδωμάτιο εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ένας αναδιπλούμενος σουγιάς με μεταλλική λαβή, τύπου πεταλούδα, καθώς και μία πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος, τύπου γκλοπ. Ο άνδρας συνελήφθη για παράνομη οπλοκατοχή.

Οι τρεις αυτές υποθέσεις, παρότι διαφορετικές μεταξύ τους, δείχνουν τη συνέχιση των στοχευμένων αστυνομικών ελέγχων σε όλη την Αιτωλοακαρνανία, με τις Αρχές να κινούνται τόσο σε υποθέσεις καθημερινής παραβατικότητας όσο και σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

