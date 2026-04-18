Μύτικας Αιτωλοακαρνανίας: Ένοπλη εισβολή σε σούπερ μάρκετ, πελάτης του χάλασε τη ληστεία

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν σε σούπερ μάρκετ στον Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας, όταν άνδρας με καλυμμένα χαρακτηριστικά εισέβαλε στο κατάστημα και, υπό την απειλή όπλου, ζήτησε τις εισπράξεις από την ταμειακή μηχανή. Η παρέμβαση πελάτη ανέτρεψε τα σχέδιά του, με τον δράστη να τρέπεται σε φυγή χωρίς να αρπάξει χρήματα.

18 Απρ. 2026 11:48
Pelop News

Υπόθεση ένοπλης απόπειρας ληστείας ερευνούν οι αστυνομικές Αρχές στην Αιτωλοακαρνανία, μετά το περιστατικό που σημειώθηκε το μεσημέρι της 17ης Απριλίου σε σούπερ μάρκετ στον Μύτικα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, άνδρας μερικώς καλυμμένος στο πρόσωπο μπήκε στο κατάστημα και, με την απειλή όπλου, απαίτησε από την υπάλληλο τα χρήματα της ταμειακής μηχανής.

Η ληστεία, όμως, δεν ολοκληρώθηκε. Την ώρα της εισβολής βρισκόταν στο κατάστημα πελάτης, ο οποίος κάλεσε σε βοήθεια, ανατρέποντας την εξέλιξη του περιστατικού. Ο δράστης αιφνιδιάστηκε και εγκατέλειψε άμεσα το σημείο, χωρίς να καταφέρει να αφαιρέσει χρηματικό ποσό από την επιχείρηση.

Για την υπόθεση, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ακτίου-Βόνιτσας σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος ημεδαπού άνδρα για απόπειρα ληστείας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν το Σάββατο, οι Αρχές έχουν ταυτοποιήσει 49χρονο ως φερόμενο δράστη της απόπειρας.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, καθώς εκτυλίχθηκε μέρα μεσημέρι και μέσα σε κατάστημα καθημερινής εξυπηρέτησης, σε ώρα που υπήρχε κόσμος στον χώρο. Το γεγονός ότι ο δράστης φέρεται να μπήκε οπλισμένος και αποφασισμένος να αρπάξει τις εισπράξεις δίνει βαρύτερο χαρακτήρα στην υπόθεση, ακόμη κι αν τελικά έφυγε με άδεια χέρια.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την ολοκλήρωση των διαδικασιών σε βάρος του κατηγορούμενου.

