Αιτωλοακαρνανία: Τον έκλεψαν, κατέστρεψαν το σπίτι του και τον απείλησαν με βίντεο – Τρεις συλλήψεις στο Καινούργιο

Στη σύλληψη δύο ενήλικων ημεδαπών ανδρών και ενός 17χρονου προχώρησαν χθες το πρωί, στο Καινούργιο, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι τρεις κατηγορούμενοι, ενεργώντας από κοινού, το βράδυ της προηγούμενης ημέρας διέρρηξαν την οικία ημεδαπού άνδρα. Από το εσωτερικό του σπιτιού αφαίρεσαν χρηματικό ποσό ύψους 500 ευρώ, ενώ παράλληλα προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές σε δύο τηλεοράσεις, συνολικής αξίας περίπου 600 ευρώ.

Η υπόθεση, ωστόσο, δεν σταμάτησε στη διάρρηξη. Όπως προέκυψε από την προανάκριση, οι δράστες απέστειλαν στη συνέχεια στον παθόντα βίντεο μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο τον εξύβριζαν και τον απειλούσαν, κλιμακώνοντας την εγκληματική τους συμπεριφορά και επιχειρώντας να τον εκφοβίσουν.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, απειλή και εξύβριση. Η υπόθεση θα πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



