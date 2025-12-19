Αιτωλοακαρνανία: Τον έκλεψαν, κατέστρεψαν το σπίτι του και τον απείλησαν με βίντεο – Τρεις συλλήψεις στο Καινούργιο

Δεν περιορίστηκαν στη διάρρηξη. Μετά την κλοπή, οι δράστες προχώρησαν σε απειλές και εξύβριση του θύματος, στέλνοντάς του βίντεο μέσω κοινωνικών δικτύων. Η υπόθεση εξιχνιάστηκε άμεσα από την Αστυνομία Αγρινίου.

Αιτωλοακαρνανία: Τον έκλεψαν, κατέστρεψαν το σπίτι του και τον απείλησαν με βίντεο - Τρεις συλλήψεις στο Καινούργιο
19 Δεκ. 2025 12:20
Pelop News

Στη σύλληψη δύο ενήλικων ημεδαπών ανδρών και ενός 17χρονου προχώρησαν χθες το πρωί, στο Καινούργιο, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι τρεις κατηγορούμενοι, ενεργώντας από κοινού, το βράδυ της προηγούμενης ημέρας διέρρηξαν την οικία ημεδαπού άνδρα. Από το εσωτερικό του σπιτιού αφαίρεσαν χρηματικό ποσό ύψους 500 ευρώ, ενώ παράλληλα προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές σε δύο τηλεοράσεις, συνολικής αξίας περίπου 600 ευρώ.

Η υπόθεση, ωστόσο, δεν σταμάτησε στη διάρρηξη. Όπως προέκυψε από την προανάκριση, οι δράστες απέστειλαν στη συνέχεια στον παθόντα βίντεο μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο τον εξύβριζαν και τον απειλούσαν, κλιμακώνοντας την εγκληματική τους συμπεριφορά και επιχειρώντας να τον εκφοβίσουν.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, απειλή και εξύβριση. Η υπόθεση θα πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:45 Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στην Πάτρα: Γιορτές για παιδιά, θέατρο σκιών και προβολές ταινιών το τριήμερο 20–22 Δεκεμβρίου
12:40 Παναχαϊκή: Προχωρούν μεταγραφές, δεν φεύγει κανείς από τους βασικούς
12:40 23 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων στη Δυτική Ελλάδα – Νέα δράση της Περιφέρειας
12:35 Τραγωδία σε σάουνα στο Τόκιο: Ζευγάρι πέθανε παγιδευμένο από φωτιά με χαλασμένη πόρτα και ανενεργό συναγερμό
12:30 Αμαλιάδα: Σύλληψη άνδρα με εντολή προσωρινής κράτησης από τον Εισαγγελέα Εφετών Πατρών
12:27 Αιτωλικό: Παρέσυρε πεζό και εγκατέλειψε το σημείο – Συνελήφθη ο οδηγός
12:24 Διέμενε σε παράπηγμα χωρίς νερό και αποχέτευση στη Γαστούνη – Σύλληψη για κίνδυνο δημόσιας υγείας
12:20 Αιτωλοακαρνανία: Τον έκλεψαν, κατέστρεψαν το σπίτι του και τον απείλησαν με βίντεο – Τρεις συλλήψεις στο Καινούργιο
12:17 Σίδνεϊ: 2,5 εκατ. δολάρια στον άνδρα που αφόπλισε τρομοκράτη στην παραλία Μποντάι, η αντίδρασή του
12:13 Μάγεψαν τα μουσικά σύνολα του Δημοτικού Ωδείου Πατρών ΦΩΤΟ
12:05 Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για το χαμένο βιντεοληπτικό υλικό των Τεμπών
11:56 Βασίλης Σκουντής συζητώντας με την «Π»: «Σοκάρει η πλήρης αδιαφορία των κάτω των 40» ΒΙΝΤΕΟ
11:55 Σοβαρό περιστατικό bullying ανηλίκων στο Μεσολόγγι: Επίθεση, εξαναγκασμός και δημοσίευση βίντεο
11:50 Απόσυρση μετά τις αντιδράσεις: Ο Νίκος Παπαθανάσης παίρνει πίσω τη «νομοθετική βελτίωση» για έργα της ΓΓΑ
11:41 Με ενοικιαζόμενο όχημα “χτυπούσαν” στην Αιγιάλεια: Εξιχνιάστηκαν δύο ληστείες και μία κλοπή
11:32 Ετήσια συνέντευξη Πούτιν: «Η Ρωσία είναι έτοιμη να τερματίσει τον πόλεμο» – Αιχμές κατά της Ευρώπης και επίδειξη ισχύος από το μέτωπο ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
11:21 Εξάρχου: Προσκεκλημένος του Ντόναλντ Τραμπ στο Kennedy Center
11:15 Χρηματιστήριο: Ήπια άνοδος με χαμηλό τζίρο
11:14 Πως έδρασε ο κρανοφορός ληστής με μαχαίρι στην Πάτρα
11:13 Σοβαρό περιστατικό βίας ανηλίκων στη Ρόδο: Ομάδα μαθητών επιτέθηκε σε 12χρονο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ