Ακάρ για το tweet που κατέβασε το ΝΑΤΟ: «Κερδίσαμε το ‘22, αυτό δεν αλλάζει»

Παραμένει επιθετική και άκρως προκλητική η Τουρκική χώρα, με τον υπουργό Άμυνας να το επαληθεύει αυτό, ύστερα από την ανάρτηση που κατέβασε το ΝΑΤΟ για τις ευχαριστίες προς τη Τουρκία και ο υπουργός προέβη σε νέες προκλητικές δηλώσεις.

Παρά το γεγονός ότι το ΝΑΤΟ προχώρησε, το προηγούμενο 24ωρο και μετά τη διαγραφή των «συγχαρητηρίων», σε νέα ανάρτηση, με την οποία έγραφε ότι η Τουρκία είναι χρόνια σύμμαχος, ο υπουργός Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ, προέβη σε νέες προκλήσεις.

«Η διαγραφή του tweet από το ΝΑΤΟ ύστερα από αβάσιμο αίτημα της Ελλάδας βλάπτει την ταυτότητα και το κύρος του ΝΑΤΟ» αναφέρει το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ενώ κάνει λόγο για «κακομαθημένη Ελλάδα».

Ειδικότερα το τουρκικό υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει τα εξής ενώ τα βάζει με το ΝΑΤΟ: «Είναι απαράδεκτο η Συμμαχική Χερσαία Διοίκηση του ΝΑΤΟ (LANDCOM) να διαγράφει τη δημοσίευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την 30η Αυγούστου και την Ημέρα της Νίκης των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων, υποχωρώντας απέναντι σε μια εγωιστική και κακομαθημένη στάση άλλου μέλους του ΝΑΤΟ».

«Η διαγραφή του μηνύματος για την Ημέρα της Νίκης, που δεν αποτελούσε πρόβλημα, ούτε είχε εκφραστεί κάποια αντίδραση εδώ και χρόνια, βασιζόμενη στην απαίτηση μίας χώρας που δεν διστάζει να σαμποτάρει ακόμη και τις αποστολές του ΝΑΤΟ, κλειδώνοντας ένα αεροσκάφος μας, δυσφημεί την ταυτότητα και το γόητρο του ΝΑΤΟ. Είτε αναγράφεται είτε όχι, το γεγονός ότι κερδίσαμε το 1922 δεν μπορεί να αλλάξει», συνεχίζει η ανάρτηση στο Twitter.

Σε ανάρτηση με την οποία δίνει εξηγήσεις, εστιάζοντας στη στρατιωτική συνεργασία με την Άγκυρα, προχώρησε την Πέμπτη η Διοίκηση Χερσαίων Δυνάμεων του NATO, ένα 24ωρο αφότου κατέβασε τη συχαρητήρια ανάρτηση για τη Μικρασιατική καταστροφή.

«Την Τρίτη, η LANDCOM συνεχάρη τον σύμμαχό μας, την Τουρκία, για την εθνική Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων. Είμαστε ευγνώμονες που η Τουρκία φιλοξενεί τη βάση μας στο έδαφός της. Επίσης, ευχαριστούμε και τα 30 μέλη της Συμμαχίας για την προσφορά τους. Ενωμένοι είμαστε πιο δυνατοί!», η νέα ανάρτηση της νατοϊκής διοίκησης.

On Tuesday, LANDCOM congratulated our Ally Türkiye on the occasion of their Armed Forces Day. We are thankful to have Türkiye as our host nation. And we thank all thirty Allies for their contributions to our Alliance. We are stronger together.#WeAreNATO pic.twitter.com/P8ooI3MpFQ

— NATO Allied Land Command (@LANDCMD) September 1, 2022