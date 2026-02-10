Ακίνητα: Μπαράζ ελέγχων της ΑΑΔΕ σε μεταβιβάσεις, γονικές παροχές και κληρονομιές

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εντείνει σημαντικά τους ελέγχους σε μεταβιβάσεις ακινήτων, κληρονομιές, δωρεές και γονικές παροχές, με στόχο την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Συνολικά 5.000 υποθέσεις έχουν τεθεί σε προτεραιότητα. Από αυτές, οι 2.500 χαρακτηρίζονται «υψηλού κινδύνου» και επιλέγονται με βάση αυτοματοποιημένο σύστημα ανάλυσης κινδύνου, το οποίο διασταυρώνει στοιχεία εισοδήματος, περιουσιακής κατάστασης, τραπεζικών συναλλαγών και άλλων εσωτερικών και εξωτερικών πηγών πληροφόρησης. Στόχος είναι να εντοπιστούν περιπτώσεις όπου η δηλωθείσα αξία των ακινήτων ή οι χορηγηθείσες απαλλαγές δεν συνάδουν με το συνολικό οικονομικό προφίλ των εμπλεκομένων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε υποθέσεις που παραγράφονται στις 31 Δεκεμβρίου 2026. Η επικείμενη παραγραφή καθιστά επιτακτική την επιτάχυνση των ελέγχων, ώστε να μην χαθεί η δυνατότητα επιβολής φόρων, προσαυξήσεων και προστίμων σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων.

Παράλληλα, άλλες 2.500 υποθέσεις έχουν ενταχθεί στο ελεγκτικό πρόγραμμα με αντικείμενο την ορθή εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων σε μεταβιβάσεις ακινήτων, κληρονομιές και γονικές παροχές. Στο πλαίσιο αυτό, οι έλεγχοι επεκτείνονται και στους συμβολαιογράφους, κυρίως ως προς την έκδοση πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ. Οι ελεγκτές εξετάζουν εάν για τα μεταβιβαζόμενα ακίνητα είχε καταβληθεί κανονικά ο ΕΝΦΙΑ των τελευταίων πέντε ετών, όπως ορίζει η νομοθεσία.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε μεταβιβάσεις ακινήτων σε περιοχές εκτός αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού αξίας, όπου η φορολογητέα αξία ορίστηκε προσωρινά από τις ΔΟΥ ή τα Κέντρα Φορολογίας Κεφαλαίου και δεν έγινε αποδεκτή από τον φορολογούμενο. Στις περιπτώσεις αυτές ελέγχονται οι προϋποθέσεις απαλλαγής από τον φόρο μεταβίβασης, το πραγματικό εμβαδόν των ακινήτων και η τιμή που δηλώθηκε στο συμβόλαιο.

Οι έλεγχοι εστιάζουν επίσης σε γονικές παροχές και μεταβιβάσεις πρώτης κατοικίας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πληρούνταν πράγματι τα κριτήρια απαλλαγής. Επανεξετάζονται υποθέσεις όπου χορηγήθηκε απαλλαγή πρώτης κατοικίας με βάση την αξία του ακινήτου, καθώς και κληρονομιές, δωρεές και γονικές παροχές που περιλαμβάνουν κινητές αξίες, μετοχές, εταιρικά μερίδια και συμμετοχές σε μη εισηγμένες επιχειρήσεις.

Οι ηλεκτρονικά υποβληθείσες δηλώσεις επανεξετάζονται για να διαπιστωθεί εάν τηρήθηκαν οι όροι εφαρμογής των υψηλών αφορολόγητων ορίων, τα οποία φτάνουν έως και τις 800.000 ευρώ για μεταβιβάσεις μεταξύ συγγενών πρώτου βαθμού.

Τέλος, διενεργούνται έλεγχοι και στον ειδικό φόρο επί των ακινήτων, με ιδιαίτερη προσοχή στα δικαιολογητικά απαλλαγής που έχουν υποβληθεί.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



