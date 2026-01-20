Ακίνητα: Νέος «πονοκέφαλος» για τους ιδιοκτήτες – «Ωρολογιακή βόμβα» για το 70% των ελληνικών κατοικιών

7 στα 10 ακίνητα εκτός αγοράς. Η ΠΟΜΙΔΑ ζητά ελαστικότερο πλαίσιο και ενίσχυση προγραμμάτων «Εξοικονομώ».

Η ευρωπαϊκή Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (EPBD), η οποία αναμένεται να ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία τους επόμενους μήνες, δημιουργεί σοβαρές προκλήσεις για εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, έως και το 70% του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος –δηλαδή περισσότερα από 7 στα 10 σπίτια– κινδυνεύει να τεθεί εκτός αγοράς, καθώς δεν θα μπορεί να ενοικιαστεί ή να πωληθεί εφόσον δεν αναβαθμιστεί ενεργειακά. Η πλειονότητα των κατοικιών στην Ελλάδα είναι παλαιότερης κατασκευής και κατατάσσεται στις χαμηλότερες ενεργειακές κλάσεις (κυρίως F και G).

Η Οδηγία EPBD, που εγκρίθηκε οριστικά το 2024 στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, θέτει αυστηρούς στόχους:

  • Έως το 2030, όλα τα κτίρια κατοικιών πρέπει να φτάσουν τουλάχιστον την ενεργειακή κλάση Ε
  • Έως το 2033, το ελάχιστο όριο ανεβαίνει στην κλάση Δ

Τα κράτη-μέλη καλούνται να θεσπίσουν περιορισμούς ή απαγορεύσεις για την ενοικίαση και πώληση ακινήτων που παραμένουν σε χαμηλές ενεργειακές κατηγορίες, όπως ήδη συμβαίνει σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.

Στη χθεσινή συνάντηση με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ Στράτος Παραδιάς ανέδειξε τις σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις για μικροϊδιοκτήτες και νοικοκυριά. Ζήτησε:

  • Πιο ελαστικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής
  • Μείωση ή κατάργηση ποινών απαγόρευσης ενοικίασης
  • Σημαντική ενίσχυση και διεύρυνση των προγραμμάτων «Εξοικονομώ» για μεγαλύτερο αριθμό ιδιοκτητών
  • Λαμβάνοντας υπόψη την παλαιότητα του ελληνικού κτιριακού αποθέματος και το υφιστάμενο οικιστικό πρόβλημα

Κυβερνητικές πηγές διαβεβαιώνουν ότι η μετάβαση θα συνοδευτεί από προγράμματα επιδότησης, ώστε να περιοριστεί το κοινωνικό κόστος. Ωστόσο, το υψηλό κόστος των απαιτούμενων παρεμβάσεων δημιουργεί φόβους για αύξηση των κενών ακινήτων, πίεση στην αγορά κατοικίας και περαιτέρω άνοδο των ενοικίων.

Η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων αποτελεί βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής πολιτικής για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος, ωστόσο για χιλιάδες ιδιοκτήτες στην Ελλάδα μετατρέπεται σε σημαντική οικονομική πρόκληση.

