Ακης Σκέρτσος σε Μανώλη Κοττάκη: «Εχεις πάρει διαζύγιο από την αλήθεια»!

O Άκης Σκέρτσος διαψεύδει το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Εστία» που κάνει λόγο για συνάντησή του με τον Διοικητή της ΤτΕ, Γιάννη Στουρνάρα, λέγοντας ότι το «επινόησε η εφημερίδα» και το χαρακτηρίζει «παντελώς ανυπόστατο».

Παράλληλα, αναφέρει ότι ο κ. Κοττάκης «έχει πάρει διαζύγιο από την αλήθεια» και τον καλεί να «προσγειωθεί στην πραγματικότητα».

Η ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου για το πρωτοσέλιδο της «Εστίας» περί συχνών επαφών του με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος, σύμφωνα με το δημοσίευμα, είναι μεταξύ υποψήφιων μεταβατικών πρωθυπουργών.

«Το σημερινό πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας “Εστία” που επινοεί συναντήσεις μου και γεύματα με τον Διοικητή της ΤτΕ είναι παντελώς ανυπόστατο. Η συνάντηση και τα γεύματα στα οποία αναφέρεται δεν έχουν γίνει ποτέ.

Ο κ. Κοττάκης αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι έχει πάρει διαζύγιο από την αλήθεια εξυφαίνοντας ιστορίες επιστημονικής φαντασίας με μοναδικό στόχο τη δημιουργία ψευδών εντυπώσεων. Τον καλούμε να προσγειωθεί στην πραγματικότητα».

