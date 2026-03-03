Ακρίτα: «Είμαστε με το Ιράν και κάθε χώρα που δέχεται εισβολή»

Εξηγήσεις για την ανάρτησή της στα social media το Σάββατο, στην οποία έγραφε «με το Ιράν», έδωσε σήμερα η βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Ακρίτα.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, η κ. Ακρίτα δήλωσε: «Είμαστε με το Ιράν και κάθε χώρα που υφίσταται εισβολή από ξένη χώρα. Είμαστε με το Ιράν, με την Παλαιστίνη, με την Κύπρο, με την Ουκρανία. Τη νομική και πολιτική οντότητα την έχει η χώρα, όχι ο λαός». Τόνισε ότι οποιαδήποτε εισβολή αποτελεί «παράβαση του Χάρτη του ΟΗΕ» και παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας, όπως προβλέπει το διεθνές δίκαιο.

Για τους επικριτές της ανέφερε: «Είναι με τον Τραμπ, είναι με τον Νετανιάχου, είναι με αυτούς που μπαίνουν για να υφαρπάξουν τον πλούτο μιας χώρας και ονομάζονται ελευθερωτές, και το λένε την ώρα που σκοτώθηκαν κοριτσάκια σε σχολείο χωρίς να λένε τίποτα γι’ αυτό, μούγκα». Χαρακτήρισε τους επικριτές «φεμινιστές από τα Lidl» που «ξεσκίζουν τις Ελληνίδες στο Ντουμπάι ενώ κινδυνεύει η ζωή τους» και «κάνουν πλάκα με τις ξανθές με την κοντή φούστα».

Η βουλευτής ξεκαθάρισε ότι «δεν έχει πατήσει ποτέ το πόδι της στο Ιράν» επειδή «δεν βάζει μαντίλα για κανένα θεοκράτη φασίστα», ενώ υπογράμμισε ότι οι αλλαγές σε ένα καθεστώς πρέπει να έρχονται από τον ίδιο τον λαό και όχι από εξωτερικές επεμβάσεις.

Για το πρόσφατο περιστατικό στην Κύπρο, χαρακτήρισε «απαράδεκτο» το γεγονός ότι οι Βρετανοί «έπλυναν με τη γλώσσα τους τα παπούτσια του Τραμπ» και δεν ενημέρωσαν τους Κύπριους. Τόνισε ότι «είναι δυνατόν να μας ζητήσει βοήθεια η Κύπρος και να μην ανταποκριθούμε; Είναι αυτόνομο κράτος αλλά η ιστορία μας είναι δεμένη. Πρέπει να τη στηρίξουμε».

