Ακρίβεια: Έκτακτα μέτρα ανακοινώνει σήμερα η κυβέρνηση – Πλαφόν σε τρόφιμα και καύσιμα

Έκτακτες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας που συνδέεται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η κυβέρνηση. Στο επίκεντρο βρίσκονται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε βασικά προϊόντα και καύσιμα, ενώ εξετάζονται επιπλέον μέτρα εφόσον συνεχιστεί η άνοδος των τιμών.

11 Μαρ. 2026 11:26
Pelop News

Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας που εμφανίζονται το τελευταίο διάστημα στην αγορά, εξαιτίας των διεθνών εξελίξεων και του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση το μεσημέρι της Τετάρτης.

Σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση, στις 14:00 θα πραγματοποιηθούν δηλώσεις με θέμα «Έκτακτες ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας». Στην ενημέρωση θα συμμετάσχουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Μεταξύ των μέτρων που αναμένεται να ανακοινωθούν βρίσκεται, εκτός απροόπτου, η επαναφορά του πλαφόν στο περιθώριο μεικτού κέρδους για βασικά προϊόντα, όπως τα τρόφιμα, καθώς και για τα καύσιμα, σε μια προσπάθεια να συγκρατηθούν οι αυξήσεις τιμών.

Παράλληλα, στο κυβερνητικό επιτελείο εξετάζεται ακόμη μία παρέμβαση που φαίνεται να κερδίζει έδαφος: η μείωση του ορίου για τη δημοσιοποίηση των επωνυμιών επιχειρήσεων που παραβιάζουν την αγορανομική νομοθεσία.

Η ρύθμιση αυτή θα επιτρέπει την πιο εύκολη δημοσιοποίηση των στοιχείων επιχειρήσεων που εντοπίζονται να προχωρούν σε πρακτικές αισχροκέρδειας, ενισχύοντας την πίεση για συμμόρφωση στην αγορά.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση εμφανίζεται προς το παρόν επιφυλακτική ως προς την επαναφορά μέτρων που είχαν εφαρμοστεί την περίοδο της ενεργειακής κρίσης μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, όπως το επίδομα καυσίμων Fuel Pass.

Ωστόσο, το ενδεχόμενο επιδότησης καυσίμων με εισοδηματικά κριτήρια παραμένει στο τραπέζι, εφόσον η τιμή του πετρελαίου διατηρηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και η τιμή της βενζίνης φτάσει ή ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο.

Σε περίπτωση που οι πιέσεις στις τιμές συνεχιστούν, στο κυβερνητικό επιτελείο εξετάζονται επιπλέον παρεμβάσεις στήριξης των νοικοκυριών, όπως η επαναφορά του Market Pass αλλά και του «Καλαθιού του νοικοκυριού» στα σούπερ μάρκετ.

