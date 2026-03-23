Ακρίβεια: Πανάκριβο το «καλάθι» του νοικοκυριού – Άλμα έως και 150% στις τιμές των λαχανικών

Εκτός ελέγχου το κύμα ακρίβειας που σαρώνει την αγορά των οπωροκηπευτικών, με τις τιμές χονδρικής σε βασικά προϊόντα της ελληνικής οικογένειας να καταγράφουν κατακόρυφη άνοδο, που σε ορισμένες περιπτώσεις αγγίζει το 150% σε σύγκριση με την περσινή χρονιά.

Σύμφωνα με το επίσημο δελτίο τιμών του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ), η εικόνα στη χονδρική πώληση προκαλεί …ίλιγγο:

Ντομάτες: Η τιμή εκτοξεύτηκε στα 2,80€ από 1,10€ (αύξηση πάνω από 150%).

Κουνουπίδι: Άνοδος 133% , με την τιμή να διαμορφώνεται στο 1,40€ από 0,60€.

Μελιτζάνες & Μπρόκολο: Σημαντική επιβάρυνση, με τις τιμές να φτάνουν τα 2,50€ και 2,20€ αντίστοιχα.

Κολοκύθια & Λεμόνια: Καταγράφουν αυξήσεις που ξεκινούν από 50% και φτάνουν μέχρι και τον διπλασιασμό της τιμής.

Αλλαγή καταναλωτικής συμπεριφοράς

Η ακρίβεια, σε συνδυασμό με τη γεωπολιτική αστάθεια μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, έχει μεταβάλει άρδην τις συνήθειες των Ελλήνων καταναλωτών.

Έρευνα της NielsenIQ αποκαλύπτει ένα κλίμα έντονης ανησυχίας:

Το 57% των πολιτών δηλώνει ανήσυχο για τις εξελίξεις, ενώ το 27% βιώνει έντονο στρες.

Το 72% έχει ήδη προσαρμόσει τις αγορές του, με το 35% να περιορίζει δραστικά τις δαπάνες και το 25% να κόβει τις εξόδους.

Ένας στους δέκα καταναλωτές (10%) έχει αρχίσει να αποθηκεύει βασικά αγαθά, φοβούμενος μελλοντικές ελλείψεις.

Οι κύριοι παράγοντες που τροφοδοτούν την αβεβαιότητα είναι οι περαιτέρω ανατιμήσεις (22%), οι πιθανές ελλείψεις στα ράφια (19%) και η αύξηση στο κόστος των καυσίμων (14%).

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



