Δείτε πώς ο πόλεμος επηρεάζει τις αγορές των Ελλήνων στα σούπερ μάρκετ.

Ακρίβεια: Πανάκριβο το «καλάθι» του νοικοκυριού - Άλμα έως και 150% στις τιμές των λαχανικών
23 Μαρ. 2026 7:51
Pelop News

Εκτός ελέγχου το κύμα ακρίβειας που σαρώνει την αγορά των οπωροκηπευτικών, με τις τιμές χονδρικής σε βασικά προϊόντα της ελληνικής οικογένειας να καταγράφουν κατακόρυφη άνοδο, που σε ορισμένες περιπτώσεις αγγίζει το 150% σε σύγκριση με την περσινή χρονιά.

Σύμφωνα με το επίσημο δελτίο τιμών του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ), η εικόνα στη χονδρική πώληση προκαλεί …ίλιγγο:

  • Ντομάτες: Η τιμή εκτοξεύτηκε στα 2,80€ από 1,10€ (αύξηση πάνω από 150%).

  • Κουνουπίδι: Άνοδος 133%, με την τιμή να διαμορφώνεται στο 1,40€ από 0,60€.

  • Μελιτζάνες & Μπρόκολο: Σημαντική επιβάρυνση, με τις τιμές να φτάνουν τα 2,50€ και 2,20€ αντίστοιχα.

  • Κολοκύθια & Λεμόνια: Καταγράφουν αυξήσεις που ξεκινούν από 50% και φτάνουν μέχρι και τον διπλασιασμό της τιμής.

Αλλαγή καταναλωτικής συμπεριφοράς 

Η ακρίβεια, σε συνδυασμό με τη γεωπολιτική αστάθεια μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, έχει μεταβάλει άρδην τις συνήθειες των Ελλήνων καταναλωτών.

Έρευνα της NielsenIQ αποκαλύπτει ένα κλίμα έντονης ανησυχίας:

  • Το 57% των πολιτών δηλώνει ανήσυχο για τις εξελίξεις, ενώ το 27% βιώνει έντονο στρες.

  • Το 72% έχει ήδη προσαρμόσει τις αγορές του, με το 35% να περιορίζει δραστικά τις δαπάνες και το 25% να κόβει τις εξόδους.

  • Ένας στους δέκα καταναλωτές (10%) έχει αρχίσει να αποθηκεύει βασικά αγαθά, φοβούμενος μελλοντικές ελλείψεις.

Οι κύριοι παράγοντες που τροφοδοτούν την αβεβαιότητα είναι οι περαιτέρω ανατιμήσεις (22%), οι πιθανές ελλείψεις στα ράφια (19%) και η αύξηση στο κόστος των καυσίμων (14%).

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:25 Πυροσβεστική: Άνοιξαν σήμερα οι αιτήσεις για 15 προσλήψεις, ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν, οι προϋποθέσεις
11:15 Παναγόπουλος: Στο αρχείο η υπόθεση για το πόθεν έσχες και τα 3,2 εκατ. ευρώ – «Δεν προέκυψε καμία παράβαση»
11:13 LaGuardia: Ηχητικό καταγράφει τις δραματικές στιγμές μετά τη σύγκρουση αεροσκάφους με πυροσβεστικό
11:05 Πόσο κοστίζει φέτος ο μπακαλιάρος για την 25η Μαρτίου – Οι τιμές σε αγορά και σούπερ μάρκετ
11:00 Πάτρα: Ψάχνουν τους αναρριχητές-διαρρήκτες, πού και πώς δρουν
10:55 Εμπρησμός σε ασθενοφόρα εβραϊκής οργάνωσης στο Λονδίνο – Παρέμβαση Στάρμερ
10:41 Ο χρυσός χάνει τη λάμψη του: Βουτιά στα πολύτιμα μέταλλα λόγω επιτοκίων και ενεργειακού φόβου
10:41 Μητσοτάκης: Τα 4 μέτρα κατά της ακρίβειας για Απρίλιο – Μάιο
10:34 Πέθανε ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας Λιονέλ Ζοσπέν σε ηλικία 88 ετών
10:29 Στη Λάρισα ο Κουτσούμπας: «Απροκάλυπτη συγκάλυψη των κυβερνητικών ευθυνών στη δίκη των Τεμπών»
10:29 Μπαράζ ισραηλινών βομβαρδισμών στην Τεχεράνη – Σοβαρή προειδοποίηση του ΔΟΕ για παγκόσμια ενεργειακή κρίση
10:21 Η Δήμητρα Κατσαφάδου μίλησε για το bullying, την πίεση στο σπίτι και τις δύσκολες περιόδους
10:12 Νίνο και Ζόζεφιν ξανά μαζί; Το βίντεο που φούντωσε τις φήμες επανασύνδεσης
10:10 Μαξίμου: Συνεδριάζει το ΚΥΣΕΑ για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
10:04 Δώρο Πάσχα 2026: Πότε πληρώνεται και πόσα δικαιούνται οι εργαζόμενοι
10:00 Οπωροκηπευτικά από «χρυσάφι»: Πόσο ανέβηκαν οι τιμές στις λαϊκές
10:00 Πειραϊκή – Πατραϊκή: Κομβικός ο ρόλος του συγκροτήματος στο νέο σχέδιο του τρένου για την Πάτρα
9:58 Νεκροί ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης μετά τη σύγκρουση αεροσκάφους με όχημα στο La Guardia
9:50 Ο ελληνικός τουρισμός στη σκιά του πολέμου: Τι φοβούνται οι επαγγελματίες
9:43 Πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Αχαΐας: «Σφραγίδα» ΠΟΠ για το αχαϊκό ελαιόλαδο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
