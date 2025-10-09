Ακρόπολη: «Καθαρή» χωρίς σκαλωσιές ο Παρθενώνας

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απομάκρυνση των μεταλλικών ικριωμάτων ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου, αποκαλύπτοντας την όψη του μνημείου που είναι ορατή από την πλευρά του Ηρωδείου

09 Οκτ. 2025 23:57
Pelop News

Μοναδική, σπάνια, καθηλωτική και σχεδόν «άγνωστη», εικόνα από την Ακρόπολη και τον Παρθενώνα έχουν τη δυνατότητα να παρατηρήσουν οι Αθηναίοι και οι τουρίστες εδώ και κάποιες ημέρες.

Ο λόγος είναι πως αφαιρέθηκαν οι σκαλωσιές από την Ακρόπολη και συγκεκριμένα από τη δυτική πλευρά του Παρθενώνα. Αυτό έδωσε τη δυνατότητα να αποκαλυφθεί μια μοναδική, «παρθένα» όψη του ναού. Σύμφωνα με πληροφορίες, η απομάκρυνση των μεταλλικών ικριωμάτων ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου, αποκαλύπτοντας την όψη του μνημείου που είναι ορατή από την πλευρά του Ηρωδείου.

Ωστόσο, η εικόνα αυτή ενδέχεται να είναι προσωρινή. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης θα συνεχιστούν στο μέλλον, πιθανότατα με τη χρήση μικρότερων και πιο ευέλικτων κατασκευών που δεν θα καλύπτουν ολόκληρη την πλευρά του μνημείου.
