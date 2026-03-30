Ακύλας: Είναι η πρώτη μέρα που νιώθω πραγματικά καλύτερα

Τόνισε πως ετοιμάζει μία πολύ δυναμική επιστροφή και ευχαρίστησε τους θαυμαστές του για τη στήριξή τους.

Ακύλας: Είναι η πρώτη μέρα που νιώθω πραγματικά καλύτερα
30 Μαρ. 2026 20:32
Pelop News

Καλύτερα δήλωσε πως αισθάνεται ο Ακύλας μετά τη διάγνωσή του με πυώδη αμυγδαλίτιδα κατά την επιστροφή του από τη Φινλανδία.

Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στη φετινή Eurovision, μέσα από ένα story που ανέβασε τη Δευτέρα 30 Μαρτίου, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ενημέρωσε για την κατάσταση της υγείας του και εξήγησε πως πέρασε μία δύσκολη εβδομάδα λόγω της ασθένειάς του, γι’ αυτό και δεν μπορούσε να επικοινωνεί όπως συνήθιζε με τον κόσμο και να αναρτά περιεχόμενο στα social media. Παρόλα αυτά, τόνισε πως ετοιμάζει μία πολύ δυναμική επιστροφή και ευχαρίστησε τους θαυμαστές του για τη στήριξή τους.

Ο Ακύλας έγραψε χαρακτηριστικά: «Συγγνώμη που δεν επικοινώνησα τις τελευταίες ημέρες και που δεν ανέβασα καθόλου περιεχόμενο. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα που επιτέλους νιώθω πραγματικά καλύτερα. Πέρασα μια δύσκολη εβδομάδα με την υγεία μου, αλλά τώρα επιστρέφω πιο δυνατός από ποτέ. Σας αγαπώ μέχρι το φεγγάρι και πίσω».

Πριν από μερικές ημέρες, ο τραγουδιστής είχε ανεβάσει στο TikTok ένα βίντεο από το σπίτι του όπου έμεινε όλες αυτές τις μέρες για να αναρρώσει, κρατώντας τον ορό του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 30.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ