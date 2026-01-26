Ακυρώνεται η εκδήλωση κοπής πίτας της ΝΙΚΗΣ Αχαΐας

Ακυρώνεται η εκδήλωση κοπής της Αγιοβασιλόπιτας της Τοπικής Κοινότητας Αχαΐας της ΝΙΚΗΣ, όπως γνωστοποίησε η Γραμματεία της Νομαρχιακής Κοινότητας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απόφαση ελήφθη λόγω του τραγικού συμβάντος που σημειώθηκε στα Τρίκαλα, με την Τοπική Οργάνωση να συμμετέχει στο γενικό πένθος.

Η Γραμματεία εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για το γεγονός και την αλληλεγγύη της προς τις οικογένειες των θυμάτων, επισημαίνοντας ότι σε τέτοιες στιγμές προέχει ο σεβασμός και η ανθρώπινη συμπαράσταση.

