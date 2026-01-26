Ακυρώνεται η εκδήλωση κοπής πίτας της ΝΙΚΗΣ Αχαΐας

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απόφαση ελήφθη λόγω του τραγικού συμβάντος που σημειώθηκε στα Τρίκαλα, με την Τοπική Οργάνωση να συμμετέχει στο γενικό πένθος.

Ακυρώνεται η εκδήλωση κοπής πίτας της ΝΙΚΗΣ Αχαΐας
26 Ιαν. 2026 17:52
Pelop News

Ακυρώνεται η εκδήλωση κοπής της Αγιοβασιλόπιτας της Τοπικής Κοινότητας Αχαΐας της ΝΙΚΗΣ, όπως γνωστοποίησε η Γραμματεία της Νομαρχιακής Κοινότητας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απόφαση ελήφθη λόγω του τραγικού συμβάντος που σημειώθηκε στα Τρίκαλα, με την Τοπική Οργάνωση να συμμετέχει στο γενικό πένθος.

Διαβάστε επίσης: ΒΙΝΤΕΟ-ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης στη Βιολάντα: Το ωστικό κύμα «ξύπνησε» τα Τρίκαλα

Η Γραμματεία εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για το γεγονός και την αλληλεγγύη της προς τις οικογένειες των θυμάτων, επισημαίνοντας ότι σε τέτοιες στιγμές προέχει ο σεβασμός και η ανθρώπινη συμπαράσταση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:00 Ο «πόλεμος των σκουπιδιών» συνεχίζεται στο Αίγιο – Τα απορρίμματα στη θέση τους…
18:52 Μαξίμου: Σύσκεψη την Τρίτη για την ευλογιά αιγοπροβάτων με Μητσοτάκη
18:51 Με γεμάτο όπλο 20χρονος αναβάτης μοτοσικλέτας στο Χαϊδάρι
18:44 Σκόπια: «Κλείνουν» τα σύνορα οδηγοί φορτηγών, γιατί αντιδρούν
18:42 Χρηματιστήριο Αθηνών: Σε νέα υψηλά 16 ετών η αγορά
18:39 σπιράλ: Κοπή πίτας με πλήθος κόσμου ΦΩΤΟ
18:35 Ολυμπιακός: Προβάρει τα ερυθρόλευκα ο Αντρέ Λουίς – Κλείνει η μεταγραφή
18:35 Ο πρόεδρος της ΝΕΠ έβγαλε είδηση για νέα πισίνα στην Πάτρα!
18:33 Δήμητρα Χαλικιά: Τι κατέθεσε στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ η πρώην αντιπρόεδρος
18:27 «Καθαιρεί» ο Τραμπ την επικεφαλής του ICE μετά τους πυροβολισμούς στη Μινεάπολη
18:24 Μπέκαμ: Η «σπόντα» Κρουζ και Ρομέο προς τον Μπρούκλιν μετά τη ρήξη με τους γονείς τους
18:15 Ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ για τη φονική πυρκαγιά στη «ΒΙΟΛΑΝΤΑ»
18:08 Γρίπη: «Ρήγμα» στο τείχος ανοσίας – Τα παιδιά το αδύναμο σημείο της φετινής έξαρσης
18:00 Χαμηλά στις πωλήσεις αυτοκινήτων στην Αχαΐα το 2025
17:58 Ιταλία: Πως ο επιχειρούμενος φόρος 2€ σε δέματα Shein και Temu γύρισε εναντίον της
17:52 Ακυρώνεται η εκδήλωση κοπής πίτας της ΝΙΚΗΣ Αχαΐας
17:49 Τα πρόσωπα της τραγωδίας της «ΒΙΟΛΑΝΤΑ», νέο ΒΙΝΤΕΟ της φονικής έκρηξης
17:46 Ο Τριαντάφυλλος για το γάμο Κατσούλη – Ρουμελιώτη, θα γινόταν κουμπάρος
17:39 Παρέμβαση Καρυστιανού στα ελληνοτουρκικά απευθυνόμενη σε Μητσοτάκη
17:32 Η πλημμύρα στη Γλυφάδα και η Πάτρα: Κίνδυνος από τα ακραία φαινόμενα – Οι ιστορικές καταστροφές στην πόλη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ