ΒΙΝΤΕΟ-ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης στη Βιολάντα: Το ωστικό κύμα «ξύπνησε» τα Τρίκαλα

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας που δημοσιεύθηκε από τοπικό μέσο ενημέρωσης φέρεται να καταγράφει τη στιγμή της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, λίγο πριν ξεσπάσει η καταστροφική πυρκαγιά.

Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα, με τον ήχο του εκκωφαντικού κρότου να καταγράφεται σε κάμερα που, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 8 χιλιομέτρων από τις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας.

Το ωστικό κύμα φέρεται να ταξίδεψε πάνω από τον αστικό ιστό της πόλης, προκαλώντας έντονη αναστάτωση, με πολίτες να αναφέρουν ότι παράθυρα και κατασκευές τραντάχτηκαν, ενώ πολλοί ξύπνησαν έντρομοι από τον θόρυβο.

Οι εικόνες από το εργοστάσιο μετά την έκρηξη και τη φωτιά αποτυπώνουν μια εκτεταμένη καταστροφή, με μεγάλο τμήμα της βιομηχανικής μονάδας να έχει υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ οι έρευνες για τα ακριβή αίτια της έκρηξης συνεχίζονται από τις αρμόδιες Αρχές.

