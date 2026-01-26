ΒΙΝΤΕΟ-ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης στη Βιολάντα: Το ωστικό κύμα «ξύπνησε» τα Τρίκαλα

Νέο βίντεο φέρεται να καταγράφει τη στιγμή της ισχυρής έκρηξης στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, αποτυπώνοντας τον εκκωφαντικό κρότο που προηγήθηκε της πυρκαγιάς και το μέγεθος της καταστροφής.

ΒΙΝΤΕΟ-ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης στη Βιολάντα: Το ωστικό κύμα «ξύπνησε» τα Τρίκαλα
26 Ιαν. 2026 14:57
Pelop News

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας που δημοσιεύθηκε από τοπικό μέσο ενημέρωσης φέρεται να καταγράφει τη στιγμή της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, λίγο πριν ξεσπάσει η καταστροφική πυρκαγιά.

Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα, με τον ήχο του εκκωφαντικού κρότου να καταγράφεται σε κάμερα που, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 8 χιλιομέτρων από τις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας.

Το ωστικό κύμα φέρεται να ταξίδεψε πάνω από τον αστικό ιστό της πόλης, προκαλώντας έντονη αναστάτωση, με πολίτες να αναφέρουν ότι παράθυρα και κατασκευές τραντάχτηκαν, ενώ πολλοί ξύπνησαν έντρομοι από τον θόρυβο.

Οι εικόνες από το εργοστάσιο μετά την έκρηξη και τη φωτιά αποτυπώνουν μια εκτεταμένη καταστροφή, με μεγάλο τμήμα της βιομηχανικής μονάδας να έχει υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ οι έρευνες για τα ακριβή αίτια της έκρηξης συνεχίζονται από τις αρμόδιες Αρχές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:37 Πάτρα: Αναβάλλεται η εκδήλωση κοπής πίτα του Ανδρέα Τσώκου
16:24 Δραπετσώνα: Ο σουβλατζής και ο τιμοκατάλογος για ηρωίνη και κοκαΐνη!
16:12 Εργατικό Κέντρο Πάτρας για «ΒΙΟΛΑΝΤΑ»: Αμεσα έλεγχοι σε εργοστάσια της ΒΙΠΕ
16:11 ΕΚΤΑΚΤΟ – Τρίκαλα: Εντοπίστηκε και πέμπτη σορός στη «ΒΙΟΛΑΝΤΑ»
16:00 Ο Τσίπρας για την τραγωδία στη «ΒΙΟΛΑΝΤΑ»: Θεμελιώδες δικαίωμα η ασφάλεια στους χώρους δουλειάς
16:00 Χάθηκε κι αυτή η ευκαιρία;
15:48 Ανιψιά Μαρίν Λεπέν: «Ατυχή συμβάντα» οι φόνοι στη Μινεάπολη
15:36 Ευχάριστα νέα για την Σία Κοσιώνη
15:24 Πόσο ανεβαίνει το πρόστιμο για όσους χρησιμοποιούν τις Αστικές συγκοινωνίες χωρίς εισιτήριο
15:12 Νέες συστάσεις για την κακοκαιρία, συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου
15:10 Τα φαντάσματα που παίζουν ποδόσφαιρο στο γήπεδο των Προσφυγικών… – Φωτογραφίες
15:08 Laser 4ης Γενιάς: Τι Είναι και Ποιες οι Διαφορές του με τις Άλλες Μεθόδους
15:00 Αχαΐα: Σε τροχιά υλοποίησης με 30 εκατ. ευρώ – Εντάχθηκαν στο ΕΠΑ οδικά και αντιπλημμυρικά έργα
14:57 ΒΙΝΤΕΟ-ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης στη Βιολάντα: Το ωστικό κύμα «ξύπνησε» τα Τρίκαλα
14:53 Μάχη για τη ζωή νεογέννητης φώκιας στους Λειψούς – Μεταφέρθηκε στην Αθήνα για εξειδικευμένη περίθαλψη ΒΙΝΤΕΟ
14:49 Αυξάνεται το εμπορικό έλλειμμα με τη Νότια Αφρική: Υποχωρούν οι ελληνικές εξαγωγές, εκτοξεύονται οι εισαγωγές
14:46 Από το σουβλάκι στη Δίωξη Ναρκωτικών: Συνελήφθη γνωστός επιχειρηματίας στον Πειραιά
14:42 Έφυγε από τη ζωή ο εικαστικός Νικόλαος Ζήβας – Σημαντική παρουσία στη σύγχρονη ελληνική τέχνη»
14:37 Συναγερμός σε ΕΠΑΛ της Γλυφάδας: 16χρονος πήγε στο σχολείο με τρία μαχαίρια και κόφτη – Συνελήφθη και ο πατέρας του
14:29 Τσίπρας για τη ΒΙΟΛΑΝΤΑ: «Ως πότε θα θρηνούμε ανθρώπους που χάνονται για το μεροκάματο;»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ