Ακυρώνεται η περιοδεία Φάμελλου στην Αιτωλοακαρνανία λόγω «ΒΙΟΛΑΝΤΑ»

Η περιοδεία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλου, στην Αιτωλοακαρνανία, αναβάλλεται.

«Mετά το εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο τροφίμων στα Τρίκαλα, αναβάλλονται όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ το επόμενο τριήμερο», αναφέρεται σε ανακοίνωση του κόμματος.

