Ακυρώνεται η περιοδεία Φάμελλου στην Αιτωλοακαρνανία λόγω «ΒΙΟΛΑΝΤΑ»
Αναβάλλονται επί τριήμερο οι εκδηλώσεις του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, λόγω της τραγωδίας στη «ΒΙΟΛΟΝΤΑ».
Η περιοδεία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλου, στην Αιτωλοακαρνανία, αναβάλλεται.
«Mετά το εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο τροφίμων στα Τρίκαλα, αναβάλλονται όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ το επόμενο τριήμερο», αναφέρεται σε ανακοίνωση του κόμματος.
