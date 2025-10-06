Ακυρώνεται ο σημερινός «Ιστορικός Περίπατος» του Δήμου Πατρέων λόγω κακοκαιρίας

Από την αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Πατρέων ανακοινώνεται ότι ο προγραμματισμένος για σήμερα, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, στις 6:30 το απόγευμα, «Ιστορικός Περίπατος», που εντασσόταν στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων για την 81η επέτειο της απελευθέρωσης της Πάτρας από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής, ακυρώνεται λόγω της κακοκαιρίας που θα επικρατεί στην περιοχή.

Η νέα ημερομηνία πραγματοποίησης της δράσης θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα.

