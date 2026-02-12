Ακυρώσεις εκατοντάδων πτήσεων στη Lufthansa λόγω απεργίας – Χιλιάδες επιβάτες σε αναμονή

Σοβαρές αναταράξεις προκαλεί στο ευρωπαϊκό αεροπορικό δίκτυο η απεργιακή κινητοποίηση πιλότων και πληρωμάτων καμπίνας της Lufthansa, με εκατοντάδες πτήσεις να ακυρώνονται και δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες να επηρεάζονται. Η εταιρεία εκτιμά ότι η κατάσταση θα εξομαλυνθεί τις επόμενες ώρες.

12 Φεβ. 2026 14:56
Pelop News

Σχεδόν παράλυτο εμφανίζεται το πτητικό πρόγραμμα της Lufthansa, καθώς απεργιακές κινητοποιήσεις πιλότων και προσωπικού καμπίνας οδηγούν σε μαζικές ακυρώσεις πτήσεων, προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις και ταλαιπωρία σε περίπου 69.000 επιβάτες.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Γερμανικών Αεροδρομίων (ADV), την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026 αναμένεται να μην πραγματοποιηθούν περισσότερες από 460 πτήσεις. Η εταιρεία εκτιμά ότι από αύριο το πρόγραμμα θα επανέλθει σταδιακά σε κανονικούς ρυθμούς, καλώντας τους επιβάτες να ελέγχουν εγκαίρως την κατάσταση της πτήσης τους πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο. Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα τροποποίησης εισιτηρίων μέσω του ηλεκτρονικού της συστήματος.

Η απεργία οργανώνεται από το συνδικάτο πιλότων Vereinigung Cockpit (VC), που εκπροσωπεί περίπου 4.800 πιλότους, καθώς και από την ένωση πληρωμάτων καμπίνας UFO, με περίπου 10.000 μέλη. Βασικό αίτημά τους είναι η αύξηση των εργοδοτικών εισφορών για εταιρικές και μεταβατικές συντάξεις.

Ειδικά η ένωση UFO εκφράζει ανησυχία για τη στρατηγική της Lufthansa ως προς τις θυγατρικές εταιρείες CityLine και Discover, υποστηρίζοντας ότι τίθενται σε κίνδυνο περίπου 800 θέσεις εργασίας. Ζητά, μάλιστα, την εφαρμογή ενός κοινωνικού σχεδίου που θα διασφαλίζει το εργασιακό μέλλον των εργαζομένων.

Από την πλευρά της διοίκησης, η απεργιακή κινητοποίηση χαρακτηρίζεται «αχρείαστη κλιμάκωση», με στελέχη της εταιρείας να επισημαίνουν ότι οι απαιτήσεις των συνδικάτων ενδέχεται να αυξήσουν σημαντικά το λειτουργικό κόστος. Ο διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού και Εργασίας, Μίχαελ Νίγκεμαν, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω οικονομικών παραχωρήσεων.

Η εξέλιξη παρακολουθείται στενά, καθώς οι επιπτώσεις στο αεροπορικό δίκτυο της Ευρώπης ενδέχεται να συνεχιστούν όσο διαρκούν οι κινητοποιήσεις.

