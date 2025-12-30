Ακυρώσεις και καθυστερήσεις στα δρομολόγια των τρένων της Eurostar λόγω προβλημάτων στο τούνελ της Μάγχης

Η εταιρεία αναφέρει ότι συνεχιζόμενα τεχνικά προβλήματα – και ειδικότερα βλάβη στο σύστημα ηλεκτροδότησης της σήραγγας σε συνδυασμό με ακινητοποιημένο συρμό του Le Shuttle – προκαλούν εκτεταμένες καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων την τελευταία στιγμή, με τα ταξίδια να επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό.

30 Δεκ. 2025 14:52
Pelop News

Σοβαρά προβλήματα στη σήραγγα της Μάγχης επηρεάζουν σημαντικά την κυκλοφορία των τρένων Eurostar σήμερα Τρίτη (3012).

Πρόκειται για εν εξελίξει διαταραχή σήμερα, που επηρεάζει τη διέλευση από τη σήραγγα της Μάγχης και καθιστά ουσιαστικά αναξιόπιστες τις σιδηροδρομικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ηπειρωτικής Ευρώπης.

«Συνιστούμε θερμά σε όλους τους επιβάτες μας να αναβάλουν το ταξίδι τους για άλλη ημερομηνία. Παρακαλούμε αποφύγετε να μεταβείτε στον σταθμό, εκτός εάν έχετε ήδη εισιτήριο για να ταξιδέψετε σήμερα» αναγράφεται στην ιστοσελίδα της Eurostar.

Μέχρι στιγμής, έχουν ακυρωθεί κάποια δρομολόγια από το Παρίσι για Λονδίνο και από το Λονδίνο για Παρίσι καθώς και κάποια από Βρυξέλλες για Λονδίνο.

Όσοι έχουν προγραμματίσει ταξίδι με την Eurostar τις επόμενες 24 ώρες καλούνται να ελέγχουν τις ταξιδιωτικές ενημερώσεις στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας ή να επικοινωνήσουν με την εξυπηρέτηση πελατών για πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του δρομολογίου τους και τις επιλογές επιστροφής χρημάτων ή αλλαγής εισιτηρίων.

