Ακυρώσεις πτήσεων και σήμερα στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» λόγω Μέσης Ανατολής

Νέες ματαιώσεις πτήσεων καταγράφονται και σήμερα στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», με την κρίση στη Μέση Ανατολή να συνεχίζει να προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις στις διεθνείς αερομεταφορές και να διατηρεί σε καθεστώς αναστάτωσης επιβάτες και αεροπορικές εταιρείες.

Η εικόνα στο αεροπορικό δίκτυο παραμένει ρευστή, καθώς η συνεχιζόμενη γεωπολιτική ένταση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής εξακολουθεί να επηρεάζει πτήσεις από και προς την Αθήνα, με ακυρώσεις, αλλαγές δρομολογίων και περιορισμούς που συνδέονται κυρίως με το Ισραήλ και άλλους προορισμούς της περιοχής.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, για την Παρασκευή 13 Μαρτίου έχουν ματαιωθεί συνολικά 16 πτήσεις αφίξεων και 15 αναχωρήσεων από και προς το «Ελευθέριος Βενιζέλος», με τη διεθνή αστάθεια να εξακολουθεί να επηρεάζει τον προγραμματισμό των αεροπορικών εταιρειών. Το κύμα των ακυρώσεων εντάσσεται στη γενικότερη αναστάτωση που έχει προκαλέσει η πολεμική κλιμάκωση στην περιοχή, η οποία έχει οδηγήσει πολλές εταιρείες σε αναστολή ή αναθεώρηση των δρομολογίων τους.

Για σήμερα δεν προβλέπονται ειδικές πτήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών, σε αντίθεση με προηγούμενες ημέρες, όταν αφίξεις από τη Ντόχα και το Ντουμπάι μετέφεραν επιβάτες πίσω στην Ελλάδα. Ο σημερινός σχεδιασμός αφορά μόνο συγκεκριμένες πτήσεις προς το Τελ Αβίβ για την επιστροφή Ισραηλινών πολιτών.

Το πρόβλημα στις αερομεταφορές παραμένει ενεργό από τις αρχές της εβδομάδας, με μεγάλες αεροπορικές εταιρείες να έχουν προχωρήσει σε εκτεταμένες ακυρώσεις ή παρατάσεις αναστολής δρομολογίων προς το Τελ Αβίβ και άλλους προορισμούς της Μέσης Ανατολής. Ενδεικτικά, η Aegean έχει ανακοινώσει αναστολές πτήσεων προς Τελ Αβίβ, Βηρυτό, Ερμπίλ και Βαγδάτη έως τα τέλη Μαρτίου, ενώ αντίστοιχες κινήσεις έχουν κάνει και άλλοι ευρωπαϊκοί αερομεταφορείς.

Η κατάσταση παραμένει δυναμική και εξαρτάται άμεσα από τις εξελίξεις στην περιοχή, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να καλούνται να παρακολουθούν διαρκώς τις ανακοινώσεις των αεροπορικών εταιρειών και του αεροδρομίου για τυχόν νέες αλλαγές ή ακυρώσεις. Η επίσημη σελίδα πτήσεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών παραμένει το βασικό σημείο ενημέρωσης για την πορεία των δρομολογίων.

