Ακυρώθηκαν πτήσεις εξαιτίας προβλήματος στη British Airways

Ένα σοβαρό πρόβλημα της αεροπορικής εταιρείας British Airways ανάγκασε δεκάδες πτήσεις να μην πραγματοποιηθούν.

Εξαιτίας του προβλήματος συγκεκριμένα στο λογισμικό της εταιρίας, οι πιλότοι δεν μπορούσαν να υποβάλουν ηλεκτρονικά σχέδια πτήσης και έπρεπε να καλέσουν με άλλο τρόπο το κέντρο επιχειρήσεων στο Χίθροου.

Οι πιλότοι δεν μπορούσαν να υποβάλουν τα load sheets, τα οποία είναι απαραίτητα για την ασφάλεια των αεροσκαφών. Τα δελτία αναφέρουν το βάρος και την κατανομή των επιβατών, του φορτίου και των καυσίμων και χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των επιδόσεων και της αποδοτικότητας.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, οι επιβάτες άρχισαν να αναφέρουν προβλήματα γύρω στις 5 το απόγευμα της Δευτέρας, αλλά ορισμένοι έλεγαν ότι το πρόβλημα εμφανιζόταν διαδικτυακά και νωρίτερα.

Ορισμένοι επιβάτες δήλωσαν ότι ήταν μέσα στα αεροσκάφη περιμένοντας την άδεια απογείωσης και ότι οι πιλότοι προσπαθούσαν να τους ενημερώνουν για τις εξελίξεις, αν και το πλήρωμα ήταν στο σκοτάδι όπως όλοι οι άλλοι.

British Airways have lost all Communications to aircraft around Europe due to an IT outage, flights will be managed by Heathrow air traffic control to get inbound flights back to base

