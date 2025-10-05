Ακυρώθηκε η συναυλία του Ρόμπιν Γουίλιαμς στην Κωνσταντινούπολη λόγω…Ισραήλ!

Επισήμως η συναυλία φέρεται να ακυρώθηκε για «λόγους ασφαλείας»…

05 Οκτ. 2025 13:43
Pelop News

Τουρκικά ΜΜΕ έγραψαν ότι συναυλία που επρόκειτο να δώσει ο Βρετανός αστέρας της ποπ, Ρόμπι Γουίλιαμς, στην Κωνσταντινούπολη στις 7 Οκτωβρίου ακυρώθηκε «επειδή έχει υποστηρίξει δημόσια το Ισραήλ».

Ηδη πριν από την ανακοίνωση της ακύρωσης της συναυλίας, φωνές στα τουρκικά μίντια και social media είχαν, όπως καταγγέλλεται, αρχίσει να εξαπολύουν επιθέσεις κατά του Βρετανού τραγουδιστή τον οποίο παρουσίαζαν ως «σιωνιστή» και επέκριναν για τις εμφανίσεις που εκείνος είχε κάνει στο Ισραήλ στο παρελθόν, αλλά και επειδή η σύζυγός του είναι εβραϊκής καταγωγής.

Επισήμως πάντως, η συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς φέρεται να ακυρώθηκε για «λόγους ασφαλείας», ενώ βρετανικά ΜΜΕ (Mirror κ.ά.) αναφέρουν ότι υπήρχαν φόβοι για πιθανό τρομοκρατικό χτύπημα.

Ο ίδιος ο Γουίλιαμς εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει: ««Λυπάμαι πολύ που δεν θα μπορέσω να εμφανιστώ στην Κωνσταντινούπολη την επόμενη εβδομάδα. Οι δημοτικές αρχές ακύρωσαν την παράσταση για λόγους δημόσιας ασφάλειας.

Το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα ποτέ να κάνω είναι να θέσω σε κίνδυνο την ασφάλεια των θαυμαστών μου – η ασφάλειά τους προηγείται».
