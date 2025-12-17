Αλ. Τσίπρας: Μαζικό «παρών» στην παρουσίαση της «Ιθακης», αλλά χωρίς ηχηρές παρουσίες από την κεντροαριστερά

Πλήθος κόσμου βρέθηκε, χθες το βράδυ, στον πολυχώρο Royal, όπου ο Αλέξης Τσίπρας πραγματοποίησε την εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου του «Ιθάκη», με πολλά στελέχη και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και του χώρου της κεντροαριχτεράς να δίνουν μαζικό «παρών» στην επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού στο προσκήνιο.

Ο χώρος του Royal γέμισε καθώς το κοινό κατέκλυσε όχι μόνο το ισόγειο αλλά και τον εξώστη, ενώ αρκετοί παρακολούθησαν την εκδήλωση όρθιοι στις σκάλες, προκειμένου να ακούσουν τους ομιλητές και τον Αλέξη Τσίπρα.

Ιδιαίτερο σημείο αναφοράς αποτέλεσαν τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας που εφαρμόστηκαν, με έντονη παρουσία αστυνομικών δυνάμεων εκτός του κτιρίου. Ενδεικτικό της αυστηρότητας των μέτρων ήταν το γεγονός ότι κανείς δεν εισερχόταν στον χώρο χωρίς να περάσει από ειδικό μηχάνημα ανίχνευσης μετάλλων (scanner), όπως συμβαίνει στα αεροδρόμια, αλλά και σε χώρους φιλοξενίας προσώπων υψηλής ασφαλείας.

Κατά την άφιξη του Τσίπρα στον χώρο, πολλοί από τους παρευρισκόμενους τον υποδέχθηκαν με το σύνθημα «Αλέξη γερά, να φύγει η δεξιά», με τον πρώην πρωθυπουργό να ανταποκρίνεται χαμογελώντας, κάτι που επαναλήφθηκε και κατά την είσοδό του, στην κατάμεστη από κόσμο αίθουσα. Μάλιστα, δύο οπαδοί του, μόλις τον αντίκρισαν, τον ασπάστηκαν και του προσέφεραν ένα κόκκινο λουλούδι, ως ένδειξη αγάπης και θαυμασμού. Ο Αλέξης Τσίπρας, μόλις εισήλθε στο Royal, συνοδευόμενος διακριτικά από μέλη της προσωπικής του φρουράς, κατευθύνθηκε αρχικά στα γραφεία του κτιρίου και περίπου δέκα λεπτά αργότερα, μπήκε στην αίθουσα όπου χαιρέτησε διά ζώσης τους παρευρισκόμενους στις πρώτες σειρές.

Στη συνέχεια κάθισε στην πρώτη σειρά, παρακολουθώντας τις ομιλίες, έχοντας στο πλευρό του τη σύντροφό του, Μπέτυ Μπαζιάνα, μέχρι τη στιγμή που ανέβηκε στο βήμα για να πραγματοποιήσει την ομιλία του, η οποία περιείχε έντονα πολιτικά μηνύματα.

