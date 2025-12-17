Αλ. Τσίπρας: Μαζικό «παρών» στην παρουσίαση της «Ιθακης», αλλά χωρίς ηχηρές παρουσίες από την κεντροαριστερά

Ενδεικτικό της αυστηρότητας των μέτρων ήταν το γεγονός ότι κανείς δεν εισερχόταν στον χώρο χωρίς να περάσει από ειδικό μηχάνημα ανίχνευσης μετάλλων (scanner), όπως συμβαίνει στα αεροδρόμια

Αλ. Τσίπρας: Μαζικό «παρών» στην παρουσίαση της «Ιθακης», αλλά χωρίς ηχηρές παρουσίες από την κεντροαριστερά
17 Δεκ. 2025 17:00
Pelop News

Πλήθος κόσμου βρέθηκε, χθες το βράδυ, στον πολυχώρο Royal, όπου ο Αλέξης Τσίπρας πραγματοποίησε την εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου του «Ιθάκη», με πολλά στελέχη και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και του χώρου της κεντροαριχτεράς να δίνουν μαζικό «παρών» στην επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού στο προσκήνιο.

Ο χώρος του Royal γέμισε καθώς το κοινό κατέκλυσε όχι μόνο το ισόγειο αλλά και τον εξώστη, ενώ αρκετοί παρακολούθησαν την εκδήλωση όρθιοι στις σκάλες, προκειμένου να ακούσουν τους ομιλητές και τον Αλέξη Τσίπρα.

Ιδιαίτερο σημείο αναφοράς αποτέλεσαν τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας που εφαρμόστηκαν, με έντονη παρουσία αστυνομικών δυνάμεων εκτός του κτιρίου. Ενδεικτικό της αυστηρότητας των μέτρων ήταν το γεγονός ότι κανείς δεν εισερχόταν στον χώρο χωρίς να περάσει από ειδικό μηχάνημα ανίχνευσης μετάλλων (scanner), όπως συμβαίνει στα αεροδρόμια, αλλά και σε χώρους φιλοξενίας προσώπων υψηλής ασφαλείας.

Κατά την άφιξη του Τσίπρα στον χώρο, πολλοί από τους παρευρισκόμενους τον υποδέχθηκαν με το σύνθημα «Αλέξη γερά, να φύγει η δεξιά», με τον πρώην πρωθυπουργό να ανταποκρίνεται χαμογελώντας, κάτι που επαναλήφθηκε και κατά την είσοδό του, στην κατάμεστη από κόσμο αίθουσα. Μάλιστα, δύο οπαδοί του, μόλις τον αντίκρισαν, τον ασπάστηκαν και του προσέφεραν ένα κόκκινο λουλούδι, ως ένδειξη αγάπης και θαυμασμού. Ο Αλέξης Τσίπρας, μόλις εισήλθε στο Royal, συνοδευόμενος διακριτικά από μέλη της προσωπικής του φρουράς, κατευθύνθηκε αρχικά στα γραφεία του κτιρίου και περίπου δέκα λεπτά αργότερα, μπήκε στην αίθουσα όπου χαιρέτησε διά ζώσης τους παρευρισκόμενους στις πρώτες σειρές.

Στη συνέχεια κάθισε στην πρώτη σειρά, παρακολουθώντας τις ομιλίες, έχοντας στο πλευρό του τη σύντροφό του, Μπέτυ Μπαζιάνα, μέχρι τη στιγμή που ανέβηκε στο βήμα για να πραγματοποιήσει την ομιλία του, η οποία περιείχε έντονα πολιτικά μηνύματα.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:16 ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Εκτός ευρωομάδας ο Νίκος Παππάς μετά τη μήνυση δημοσιογράφου
19:14 Παίκτες του ΝΟΠ κλήθηκαν στο «4ο Talents Cup»
19:05 Ποιοι θα πάρουν voucher έως 800 ευρώ: Ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα
19:00 Το απρόβλεπτο καρέ του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Ο Βραχίων και η Γενειάδα
18:55 Ανοίγει η αυλαία στο ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας: «Ταξίδι Μεγάλης Μέρας Μέσα στη Νύχτα» στην πρώτη του συνάντηση με το κοινό
18:51 Οστεοπόρωση: Οι καθημερινές συνήθειες που τα κρατούν δυνατά από το πρωί
18:43 ΔΙΑΣ: Από πότε αλλάζουν τα όρια συναλλαγών μέσω IRIS
18:38 Ποια φρούτα αποτελούν εξαιρετικές πηγές πρωτεϊνών
18:30 Η ΕΣΟΑ τίμησε τον ΠΑΣΑΠΠ και τον Γιάννη Αχιλλεόπουλο
18:24 Πιάνουν τα κρύα: Πόσο κοστίζει η θέρμανση με κλιματιστικό
18:18 Συνάντηση με τον Κ. Κυρανάκη για τον Οδοντωτό – Φαρμάκης: «Κομβικής σημασίας ο εκσυγχρονισμός»
18:16 Τουρίστας έπιασε και έπαιζε με τοξικό χταπόδι χωρίς να το ξέρει ΒΙΝΤΕΟ
18:08 Αντιμονοπωλιακή έρευνα της Κομισιόν για τη Google λόγω χρήσης περιεχομένου σε εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης
18:00 Ο συγγραφέας Γιάννης Ατζακάς στην «Π»: Μνήμες από τις παιδοπόλεις
17:55 Νίκος Πλέας στον peloponnisos FM: «Η Πάτρα είναι πυγμαχούπολη»
17:50 Ουκρανία: Βομβιστική επίθεση στην Ζαπορίζια με 26 τραυματίες
17:44 ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι πληρωμές, τι ισχύει για δώρο Χριστουγέννων και επιδότηση ανεργίας
17:38 Δεύτερη μέρα σερί πτώσης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας
17:30 Παράσχης (ΣΕΤΕ): «Πάνω από 40 εκ. αφίξεις το 2025 στην Ελλάδα»
17:24 Χρυσή Αυγή: Δριμύ κατηγορώ της αντεισαγγελέως Αρείου Πάγου κατά Μιχαλολιάκου – «Λάθος που η Δημοκρατία ήρθε να διορθώσει»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ