Αλαβάνος: «Δεν είναι Αριστερά ο Τσίπρας, εγώ ασχολούμαι με σοβαρές υποθέσεις της πολιτικής»

20 Οκτ. 2025 10:02
Ο πρώην πρόεδρος του Συνασπισμού, Αλέκος Αλαβάνος ο άνθρωπος που έδωσε το «δαχτυλίδι» στον Αλέξη Τσίπρα άσκησε  σφοδρή κριτική στον πρώην πρωθυπουργό και πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ και συνολικά στην πορεία της Αριστεράς, απορρίπτοντας κάθε σύνδεση Τσίπρα με τις αρχές και τις αξίες της. Μιλώντας σε έντονο ύφος, χαρακτήρισε τον κ. Τσίπρα «υπάλληλο της μεγάλης εξουσίας στην Ευρώπη» και έκανε λόγο για έναν «παλιό αριστερό ΣΥΡΙΖΑ» που «γονάτισε στη Γερμανία και στις δυνάμεις της ΕΕ».

Ο Αλαβάνος υπογράμμισε ότι η Αριστερά σήμερα χρειάζεται μια «πραγματική στροφή» και όχι πρόσωπα που «φορούν μια κάρτα στο σακάκι τους», ενώ κατηγόρησε μερίδα του Τύπου ότι επιχειρεί να επιβάλει τον Τσίπρα στην κοινή γνώμη.

«Βλέπουμε ότι ένα κομμάτι του Τύπου για κάποιους λόγους που δεν τους έχω καταλάβει, προσπαθεί να τον επιβάλει στην κοινή γνώμη και αυτό έχει φανεί. Αυτήν τη στιγμή πρέπει να κάνουμε στροφή στην πολιτική. Μην μου λέτε για Αριστερά και τον κ. Τσίπρα, γιατί δεν είναι Αριστερά ο κ. Τσίπρας».

«Τότε είχαμε 3 κόμματα – τη ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και δυστυχώς τον παλιό αριστερό ΣΥΡΙΖΑ – που γονάτισαν κυριολεκτικά στη Γερμανία και στις δυνάμεις της ΕΕ και επιβάλανε ένα πρόγραμμα στην Ελλάδα, για το οποίο έφτυσε αίμα ο κόσμος που εργαζόταν. Και έρχονται τώρα οι μεγάλες δυνάμεις στα ΜΜΕ, οι οποίες επιδιώκουν άλλους δρόμους, να παίξουν το δικό τους παιχνίδι. Δεν με ενδιαφέρουν όμως αυτά, εμένα με ενδιαφέρει να παίξει τη ζωή του ο λαός», υπογράμμισε ο κ. Αλαβάνος.

«Ένα κομμάτι του κόσμου βρίσκεται σε εξαιρετική δυσκολία. Και τώρα μιλάνε αν θα είναι κάποιος Τσίπρας ή Τσόπρας ή Τσάπρας. Αριστερά είναι όποιος βάζει την κάρτα στο σακάκι του; Τι σημασία έχει που πήρε από μένα τον ΣΥΡΙΖΑ; Έχω κάνει λάθη στις πολιτικές επιλογές μου. Η Αριστερά ήταν μια δύναμη που προσπαθούσε να εμπνεύσει τον ελληνικό λαό, προσπαθούσε να κριτικάρει τις μεγάλες δυνάμεις. Για αυτό και πιστεύω βαθιά ότι πρέπει να κάνουμε μια αριστερή στροφή. Δεν ήταν αριστερή στροφή είτε ο Τσίπρας είτε ο Δραγασάκης που ήταν υπάλληλοι της μεγάλης εξουσίας στην Ευρώπη».
