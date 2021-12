Άλεκ Μπάλντουιν: «Δεν πάτησα τη σκανδάλη» – Μιλάει με δάκρυα στα μάτια για το τραγικό δυστύχημα

Στην πρώτη του συνέντευξη μετά το τραγικό δυστύχημα στα γυρίσματα της ταινίας Rust, που στοίχισε τη ζωή στη την διευθύντρια φωτογραφίας, Αλίνα Χάτσινς, ο Άλεκ Μπάλντουιν μίλησε για το συμβάν με δάκρυα στα μάτια, λέγοντας, μεταξύ άλλων, ότι δεν τράβηξε την σκανδάλη.

Το τραγικό δυστύχημα συνέβη στις 22 Οκτωβρίου όταν η σφαίρα από το όπλο που κρατούσε ο Άλεκ Μπάλντουιν σκότωσε τη Χάτσινς, στο πλατό της ταινίας.

Ο Άλεκ Μπάλντουιν είπε στον Τζορτζ Στεφανόπουλο του ABC News ότι δεν ξέρει πώς προέκυψε η πραγματική σφαίρα στα γυρίσματα της ταινίας, όπως φαίνεται σε τρέιλερ της συνέντευξης που θα προβληθεί το βράδυ της Πέμπτης (2/11).

Asked by @GStephanopoulos how a real bullet got on the "Rust" set, Alec Baldwin says: “I have no idea. Someone put a live bullet in a gun. A bullet that wasn’t even supposed to be on the property.”

— ABC News (@ABC) December 1, 2021