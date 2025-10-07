Αλέκος Αλαβάνος για Τσίπρα: «Πρέπει να ζητήσει συγγνώμη για όσα έκανε στη χώρα»

Οξύς και καυστικός εμφανίστηκε ο πρώην πρόεδρος του Συνασπισμού, Αλέκος Αλαβάνος, απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, λίγες ώρες μετά την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα. Μιλώντας στην τηλεόραση του OPEN, ο Αλαβάνος, που είχε στηρίξει τον Τσίπρα για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ το 2009, τόνισε ότι ο πρώην πρωθυπουργός «δεν έχει καμία σχέση με την Αριστερά, την Κεντροαριστερά ή το Κέντρο» και κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι «οδήγησε τη χώρα στα μνημόνια και σε καθοδική πορεία».

Σε έντονο τόνο αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Τσίπρα, λέγοντας: «Άνθρωποι τέτοιοι θα πρέπει να γονατίσουν μπροστά σε έναν δεσπότη και να ζητήσουν συγγνώμη για όσα έχουν κάνει σε βάρος της Ελλάδας». Σύμφωνα με τον Αλαβάνο, η παραίτηση του Τσίπρα παρουσιάζεται ως «μεγάλη θυσία», ενώ η σημερινή κατάσταση της χώρας είναι αποτέλεσμα των δικών του πολιτικών επιλογών.

Σε ερώτηση αν η κριτική του είναι υπερβολική, ο Αλαβάνος απάντησε ότι «όταν αφορά τα μνημόνια, οι πολιτικοί οφείλουν να ζητούν συγγνώμη από τον λαό και την πατρίδα, αντί να παίζουν παιχνίδια εξουσίας για το ποιος θα ανέβει σε ψηλότερη καρέκλα».

Η κριτική του πρώην προέδρου επεκτάθηκε και στη σημερινή ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς, όπως είπε, η παρουσία του Σωκράτη Φάμελλου «δεν προσφέρει κάτι ουσιαστικά διαφορετικό» και το κόμμα παραμένει χωρίς σαφή πολιτική πρόταση.

Σχολιάζοντας το γενικότερο πολιτικό σκηνικό, ο Αλαβάνος επισήμανε ότι «στη σημερινή Βουλή δεν υπάρχει πραγματική εναλλακτική δύναμη που να μπορεί να δώσει ώθηση στη χώρα», ξεχωρίζοντας όμως τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ως «διακριτή παρουσία με δυναμική», η οποία, όπως τόνισε, «θα πρέπει να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης».

