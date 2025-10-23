Αλεξάνδρα Σδούκου: «Η Νέα Δημοκρατία προστάτεψε έναν ιερό χώρο – Η αντιπολίτευση επέλεξε τον διχασμό»

Σαφές μήνυμα για τη θεσμική υπευθυνότητα της κυβέρνησης και αιχμές προς την αντιπολίτευση έστειλε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, αναφερόμενη στην ψήφιση της τροπολογίας για την προστασία του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη.

«Σε μια χώρα όπου υπάρχουν νόμοι, όλοι οφείλουμε να τους σεβόμαστε», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στην ERTnews, με αφορμή την ψήφιση της τροπολογίας για την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.

Η κ. Σδούκου τόνισε πως με τη νέα ρύθμιση «το πλαίσιο είναι πλέον ξεκάθαρο και οι αρμοδιότητες αποσαφηνισμένες», ενώ σημείωσε ότι «η Πολιτεία είχε θεσμική υποχρέωση να προστατεύσει έναν ιερό χώρο».

«Η Νέα Δημοκρατία έκανε το καθήκον της με συνέπεια. Είναι παράλογο, πριν ακόμη στεγνώσει το μελάνι της ψήφισης, να αμφισβητείται μια τόσο ξεκάθαρη πρωτοβουλία», πρόσθεσε.

Αναφερόμενη στη στάση της αντιπολίτευσης, η κ. Σδούκου κατηγόρησε τα κόμματα ότι επέλεξαν τον θόρυβο και τον διχασμό: «Αυτό που φάνηκε τις τελευταίες ημέρες ήταν μια υπερβολική πολιτική αντιπαράθεση για ένα ζήτημα που θα έπρεπε να μας ενώνει. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι πρέπει να προστατεύεται ένας ιερός χώρος, χωρίς όμως να εμποδίζεται το δικαίωμα στη διαμαρτυρία. Και τα δύο μπορούν να συνυπάρχουν».

Παράλληλα, εξαπέλυσε δριμεία κριτική στο ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι «σφιχταγκαλιάζεται με την κ. Κωνσταντοπούλου» και «γίνεται ουρά του λαϊκισμού»: «Το ΠΑΣΟΚ ευθυγραμμίζεται ξανά με τη ρητορική της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Αυτή η ταύτιση δείχνει ποιος επιλέγει να κινείται πίσω από λαϊκισμούς και υπερβολές».

Κλείνοντας, η κ. Σδούκου σημείωσε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να λειτουργεί με νηφαλιότητα και θεσμική σοβαρότητα, τονίζοντας πως «η αντιπολίτευση μετέτρεψε ένα αυτονόητο θέμα σε “μητέρα των μαχών”».
