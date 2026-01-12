Αλεξανδρούπολη: 68 αιτήσεις αποζημίωσης από επιχειρήσεις και 150 για ζημιές σε κατοικίες μετά την καταιγίδα

Συνολικά 68 αιτήσεις αποζημίωσης από επιχειρήσεις και περίπου 150 αιτήσεις για ζημιές σε κατοικίες έχουν κατατεθεί μέχρι στιγμής στον Δήμο Αλεξανδρούπολη, μετά το έντονο καιρικό φαινόμενο που έπληξε την πόλη το απόγευμα του Σαββάτου.

Όπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Γιάννης Ναϊτίδης, οι υπηρεσίες του Δήμου βρίσκονται σε συνεχή κινητοποίηση, με ηλεκτρολόγους, συνεργεία οδοσήμανσης και χειριστές μηχανημάτων να επιχειρούν καθημερινά για την καταγραφή των προβλημάτων, τις άμεσες παρεμβάσεις και την αποκατάσταση των ζημιών.

Το τμήμα οδοσήμανσης προχώρησε στην απομάκρυνση πινακίδων που παρασύρθηκαν ή κατέρρευσαν, ενώ το τμήμα ηλεκτροφωτισμού αντιμετώπισε εκτεταμένες βλάβες και διακοπές ρεύματος σε δρόμους, πλατείες και κοινόχρηστους χώρους. Παρά τον μεγάλο αριθμό προβλημάτων στο δίκτυο, οι περισσότερες υλικές ζημιές έχουν ήδη αποκατασταθεί.

Παράλληλα, πραγματοποιούνται έλεγχοι σε φωτεινούς σηματοδότες, παιδικές χαρές και αθλητικές εγκαταστάσεις. Για προληπτικούς λόγους, παραμένει κλειστή η παιδική χαρά στο Πάρκο Προσκόπων, λόγω πτώσης κλαδιών, ενώ στα γήπεδα τένις σημειώθηκε κατάρρευση περίφραξης και ο χώρος αποκλείστηκε άμεσα. Ιδιαίτερα εκτεταμένα προβλήματα καταγράφηκαν στο Α’ Κοιμητήριο Αλεξανδρούπολης και στα κοιμητήρια των οικισμών, όπου συνεχίζονται οι εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης.

Αυτοψίες πραγματοποιήθηκαν επίσης στο Κλειστό Γυμναστήριο «Μιχάλης Παρασκευόπουλος» και στο Δημοτικό Κολυμβητήριο «Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης», χωρίς να διαπιστωθούν ζητήματα στατικότητας.

Σήμερα παρέμεινε κλειστό το 2ο Δημοτικό Σχολείο Φερών, λόγω έκτακτου τεχνικού προβλήματος στην ηλεκτροδότηση, ενώ εξακολουθεί να ισχύει η οδηγία προς τους πολίτες να αποφεύγουν πάρκα, παιδικές χαρές και σημεία με δέντρα ή σπασμένα κλαδιά και να ενημερώνουν άμεσα τον Δήμο για επικίνδυνα σημεία.

Σε ό,τι αφορά την καταγραφή ζημιών σε κατοικίες, οι δηλώσεις υποβάλλονται καθημερινά στο ισόγειο του Δημαρχείου (09:00–14:00) ή ηλεκτρονικά, με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας και περιγραφή της ζημίας. Οι πληγείσες επιχειρήσεις καταθέτουν τις αιτήσεις τους στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, συνοδευόμενες από υπεύθυνη δήλωση ότι δεν αποζημιώνονται από άλλη πηγή.

