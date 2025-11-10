Αλεξανδρούπολη: «Πολιορκούν» με τρακτέρ το αεροδρόμιο ενόψει της επίσκεψης Μητσοτάκη

Η Αλεξανδρούπολη από το απόγευμα σήμερα (10/11/2025) βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού, καθώς καθώς εκατοντάδες τρακτέρ και αγρότες έχουν συγκεντρωθεί έξω από το αεροδρόμιο «Δημόκριτος», επιχειρώντας να το αποκλείσουν.

Οι συγκεντρωμένοι αγρότες με τα τρακτέρ παραμέρισαν τις αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο αεροδρόμιο στην Αλεξανδρούπολη και δηλώνουν αποφασισμένοι να κινηθούν προς το κέντρο της πόλης.

Η κινητοποίηση συνδέεται με την επικείμενη επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κομοτηνή, την Τρίτη 11 Νοεμβρίου.

Οι αγρότες δηλώνουν αγανακτισμένοι από τις καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις και τη γενικότερη οικονομική τους ασφυξία και καλούν τον πρωθυπουργό να μην περάσει από την Αλεξανδρούπολη, προειδοποιώντας πως κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε σύγκρουση με την αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται σε εξέλιξη σύσκεψη εντός του αεροδρομίου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των αγροτών και αξιωματούχων της περιοχής, σε μια προσπάθεια εκτόνωσης της έντασης.

Ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης εξέδωσε αιχμηρή ανακοίνωση, στην οποία τονίζει:

“Εν όψει της επικείμενης επίσκεψης του Πρωθυπουργού της χώρας, κ. Κ. Μητσοτάκη, οι αγρότες του Νομού μας του απευθύνουμε δημόσια έκκληση να ματαιώσει την άνοδο του στη Θράκη μέσω του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης.

Ο αγροτικός κόσμος είναι σε κατάσταση απελπισίας, οι υποσχέσεις που μας έχουν δοθεί επανειλημμένα δεν τηρήθηκαν ούτε στο ελάχιστο, η φτώχεια μας χτυπάει την πόρτα, η κυβέρνηση δεν έχει κανέναν απολύτως σχεδιασμό κι εμείς δεν έχουμε άλλο δρόμο παρά μόνο αυτόν των μαζικών και δυναμικών κινητοποιήσεων.

Ο εμπαιγμός μας γίνεται πλέον θηλιά και μας πνίγει. Θα είναι πραγματικά λυπηρό αντί να αντιμετωπίσουν οι κυβερνώντες άμεσα τα προβλήματά μας να μας ωθήσουν να συγκρουστούμε με τις αστυνομικές δυνάμεις της περιοχής μας. (Με αφορμή τα γεγονότα του 2020 έχουμε χτίσει άριστη σχέση και αλληλοσεβασμό).

Η αγροτιά ξεψυχά κι η κυβέρνηση σχεδιάζει επισκέψεις χωρίς κανένα αντίκρυσμα στη βελτίωση της τραγικής μας κατάστασης. Απαιτούμε το άνοιγμα ενός ουσιαστικού διαλόγου με τα αρμόδια υπουργεία και οργανισμούς, που θα προσφέρει άμεση ανακούφιση στα χρονίζοντα ζητήματα που μας έχουν ήδη προκαλέσει οικονομική ασφυξία και μαρασμό.”

Κάλεσμα για μαζική συμμετοχή

Οι αγρότες της περιοχής έχουν ήδη λάβει κάλεσμα για συγκέντρωση με τα τρακτέρ τους στο ΚΤΕΛ Φερών, από τη 1 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα, απ’ όπου σχεδιάζουν να κινηθούν προς Αλεξανδρούπολη. Η αστυνομία έχει τεθεί σε επιφυλακή, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ή αποκλεισμοί δρόμων εφόσον η πορεία συνεχιστεί.

Η ένταση στην περιοχή παραμένει ιδιαίτερα υψηλή, καθώς οι αγρότες δηλώνουν πως «δεν αντέχουν άλλο» και ζητούν ουσιαστικά μέτρα στήριξης απέναντι στην ακρίβεια, το αυξημένο κόστος παραγωγής και τις καθυστερήσεις στις πληρωμές των επιδοτήσεων.

