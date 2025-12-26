Αλεξανδρούπολη: Ζύγιζε μόλις 9 κιλά – Τι υποστηρίζει η μητέρα του 3χρονου για τις τελευταίες εβδομάδες του παιδιού

Νέες λεπτομέρειες βλέπουν το φως της δημοσιότητας στην υπόθεση θανάτου του 3χρονου παιδιού στην Αλεξανδρούπολη. Η μητέρα του, που έχει ήδη κριθεί προφυλακιστέα, επιμένει στην αθωότητά της, δίνοντας τη δική της εκδοχή για την κατάσταση του παιδιού πριν τον θάνατό του.

26 Δεκ. 2025 14:36
Pelop News

Στην αθωότητά της επιμένει η 23χρονη μητέρα του 3χρονου παιδιού που έχασε τη ζωή του από ασιτία στην Αλεξανδρούπολη, με την ίδια να υποστηρίζει, μέσω της συνηγόρου της, ότι το παιδί αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα προσαρμογής και διατροφής, τα οποία –όπως λέει– προσπάθησε να διαχειριστεί μόνη της.

Μετά την απολογία της για τις συνθήκες θανάτου του παιδιού, η 23χρονη κρίθηκε προφυλακιστέα, συνεχίζοντας ωστόσο να αρνείται τις βαριές κατηγορίες που της αποδίδονται. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, δεν άφησε το παιδί της να πεθάνει από ασιτία και κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αρχίσει να τρέφεται ξανά. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας, το παιδί είχε φτάσει να ζυγίζει μόλις 9 κιλά.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η δικηγόρος της, μετά τον χωρισμό των γονιών, το παιδί διέμενε μόνιμα στην Τουρκία μαζί με τον πατέρα και τους παππούδες του. Η κατάσταση άλλαξε όταν ο πατέρας φυλακίστηκε, με αποτέλεσμα η επιμέλεια να επιστρέψει στη μητέρα. Τον Ιούλιο του 2024, το παιδί μεταφέρθηκε στην Αλεξανδρούπολη, όπου –κατά τους ισχυρισμούς της μητέρας– παρουσίασε έντονα προβλήματα προσαρμογής, καθώς δεν μιλούσε ελληνικά και ζητούσε συνεχώς τους παππούδες του.

Η ίδια υποστηρίζει ότι από εκείνη την περίοδο το παιδί άρχισε να έχει έντονη αϋπνία και να εμφανίζει αυτοτραυματικές συμπεριφορές. Σε ό,τι αφορά τη σίτιση, φέρεται να ανέφερε ότι, αν και τριών ετών, συνέχιζε να τρέφεται αποκλειστικά με μπιμπερό και αλεσμένες τροφές, αρνούμενο στερεά τροφή.

Όπως σημειώνεται, η μητέρα ισχυρίζεται ότι απευθύνθηκε σε ψυχολόγο και προσπαθούσε συστηματικά να ταΐσει το παιδί, χωρίς ωστόσο να υπάρχει –μέχρι στιγμής– ιατρική παρακολούθηση ή επίσημα στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ή να διαψεύδουν τους ισχυρισμούς της.

Ανατριχίλα προκαλεί το εύρημα των γιατρών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου μεταφέρθηκε το παιδί χωρίς τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με τα ιατρικά δεδομένα, ζύγιζε μόλις 9 κιλά, όταν για την ηλικία του το φυσιολογικό βάρος θα έπρεπε να κυμαίνεται τουλάχιστον στα 15 κιλά.

14:36
