«Αλέξη, πού πας…»: Το τραγούδι που έκανε την παραίτηση Τσίπρα… μπαλάντα και έγινε viral! ΒΙΝΤΕΟ

Ένα τραγούδι που γεννήθηκε μέσα από την πρόσφατη πολιτική επικαιρότητα και την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τη θέση του βουλευτή, έχει γίνει viral στα social media.

Με τίτλο «Αλέξη (Τσίπρα) πού πας…», η μπαλάντα του RThess αναφέρεται στην αποχώρηση του πρώην πρωθυπουργού από τη Βουλή και τον ΣΥΡΙΖΑ, λίγες μόλις ημέρες μετά την ανακοίνωσή του.

Το τραγούδι, με χαλαρό και μελωδικό ρυθμό, περιγράφει τη μετάβαση από το τέλος μιας εποχής σε μια καινούρια διαδρομή, εστιάζοντας στο ανθρώπινο στοιχείο — την αποχώρηση, τη μνήμη και τη συνέχεια.

Στο ρεφρέν ξεχωρίζει η φράση:

“Αλέξη, πού πας, κι αφήνεις πίσω στάχτη;

λες πως κουράστηκες, μα όλοι λένε ‘θα ’ρθει’.”

Το κομμάτι έχει ήδη συγκεντρώσει χιλιάδες προβολές και σχόλια, με πολλούς χρήστες να το χαρακτηρίζουν «το soundtrack μιας πολιτικής αλλαγής».

