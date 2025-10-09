«Αλέξη, πού πας…»: Το τραγούδι που έκανε την παραίτηση Τσίπρα… μπαλάντα και έγινε viral! ΒΙΝΤΕΟ

Ένα νέο τραγούδι με τίτλο «Αλέξη (Τσίπρα) πού πας…» εμπνευσμένο από την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού, κατακτά τα social media, συνδυάζοντας πολιτική επικαιρότητα και μουσική σάτιρα με ανθρώπινη ματιά.

«Αλέξη, πού πας…»: Το τραγούδι που έκανε την παραίτηση Τσίπρα… μπαλάντα και έγινε viral! ΒΙΝΤΕΟ
09 Οκτ. 2025 12:24
Pelop News

Ένα τραγούδι που γεννήθηκε μέσα από την πρόσφατη πολιτική επικαιρότητα και την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τη θέση του βουλευτή, έχει γίνει viral στα social media.

Με τίτλο «Αλέξη (Τσίπρα) πού πας…», η μπαλάντα του RThess αναφέρεται στην αποχώρηση του πρώην πρωθυπουργού από τη Βουλή και τον ΣΥΡΙΖΑ, λίγες μόλις ημέρες μετά την ανακοίνωσή του.

Το τραγούδι, με χαλαρό και μελωδικό ρυθμό, περιγράφει τη μετάβαση από το τέλος μιας εποχής σε μια καινούρια διαδρομή, εστιάζοντας στο ανθρώπινο στοιχείο — την αποχώρηση, τη μνήμη και τη συνέχεια.

Στο ρεφρέν ξεχωρίζει η φράση:

“Αλέξη, πού πας, κι αφήνεις πίσω στάχτη;
λες πως κουράστηκες, μα όλοι λένε ‘θα ’ρθει’.”

Το κομμάτι έχει ήδη συγκεντρώσει χιλιάδες προβολές και σχόλια, με πολλούς χρήστες να το χαρακτηρίζουν «το soundtrack μιας πολιτικής αλλαγής».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:46 «Καμία μόνη»: Γυναίκες στο πλευρό των θυμάτων στην αυριανή δίκη στην Ευελπίδων
14:38 Τσακαλώτος: «Δεν έχω μιλήσει με τον Τσίπρα από το 2023 – Δεν είμαι στους στενούς του συνεργάτες»
14:38 Ένταση ανάμεσα σε Άδωνι Γεωργιάδη και Πέτη Πέρκα: «Πήγατε για τη selfie στη Γάζα»
14:33 Της πήραν 30.000 ευρώ μέσα από τον υπολογιστή της – Απάτη με “ψεύτικες” επενδύσεις στο Ηράκλειο
14:28 Νέα 24ωρη απεργία στις 14 Οκτωβρίου – Η ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου Πάτρας
14:21 Μαρινάκης: Ανάπτυξη 2,4%, μείωση φόρων και αυξήσεις – Όσα φέρνει ο Προϋπολογισμός του 2026
14:18 CrediaBank, Περιφέρεια & Επιμελητήρια Δυτικής Μακεδονίας: Μνημόνιο Συνεργασίας για Βιώσιμη Επιχειρηματική Ανάπτυξη
14:16 Δράμα: Νεκρός 44χρονος σε τροχαίο – Το αυτοκίνητό του τυλίχθηκε στις φλόγες
14:12 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 14 Οκτωβρίου για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο
14:04 Ημερίδα Διεθνοποίησης του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του Πανεπιστημίου Πατρών
14:02 ΠΑΣΟΚ: «Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε πεδίο κομματικών εξυπηρετήσεων της ΝΔ»
13:54 Το πατρινό «Γιαγκόναν» πέρασε στην ιστορία ως «οι Metallica του Ελληνικού Fantasy» ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
13:53 Ενημερωτικές εκδηλώσεις για την οδική ασφάλεια από το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» με την υποστήριξη της ΑΚΤΩΡ
13:49 Σφοδρή λογομαχία Γεωργιάδη – Βελόπουλου στη Βουλή για τα Τέμπη και το «ξυλόλιο»
13:45 Όμιλος ΔΕΗ: Στο 90% η κατασκευή των φωτοβολταϊκών ισχύος 2,13 GW στη Δυτική Μακεδονία
13:43 ΣΥΡΙΖΑ: «Τα γαλάζια παιδιά δηλώνουν ανήξερα για τις γαλάζιες ακρίδες του ΟΠΕΚΕΠΕ»
13:40 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Απορρίφθηκαν οι προτάσεις μομφής κατά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
13:33 Η Αθηνά Φιλίππου παρουσιάζει στο Πολύεδρο το βιβλίο της για το Πανεπιστήμιο Κύπρου
13:30 Hedge Out με τον Σωτήρη Γεωργίου: Ο Ευρωπαίος Προμηθέας και τα πρέπει των «αιωνίων»!
13:27 Ζάκυνθος: Στα χέρια της Αστυνομίας 37χρονος για ανθρωποκτονία και εκβίαση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 9/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ