Αλέξης Τσίπρας για τη νίκη Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη: «Νίκη απέναντι στην ολιγαρχία και την κοινωνική αδικία»

Η εκλογή του Ζόραν Μαμντάνι στη δημαρχία της Νέας Υόρκης προκάλεσε διεθνές ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για τον πρώτο μουσουλμάνο, Δημοκρατικό δήμαρχο της πόλης. Η επικράτησή του απέναντι στους Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους, σε μία ιδιαίτερα πολωμένη πολιτική συγκυρία, χαιρετίστηκε από προσωπικότητες σε όλο τον κόσμο — μεταξύ αυτών και ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο πρώην πρωθυπουργός, με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για το αποτέλεσμα, χαρακτηρίζοντας τη νίκη του Μαμντάνι «πολιτική ανατροπή απέναντι στην ολιγαρχία και την κλεπτοκρατία».

«Η εκλογή του Ζόραν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια νίκη σε αυτοδιοικητικές εκλογές. Είναι νίκη απέναντι στην ολιγαρχία, στην κλεπτοκρατία, στις πολιτικές δυναστείες και το ακριβοπληρωμένο μιντιακό σύστημα που προπαγανδίζει τα συμφέροντά τους», έγραψε ο κ. Τσίπρας.

Και το… pic.twitter.com/cnxBbkyi0m — Αλέξης Τσίπρας – Alexis Tsipras (@atsipras) November 5, 2025

Στην ανάρτησή του πρόσθεσε πως η εκλογή Μαμντάνι αποτελεί μήνυμα ελπίδας και πολιτικής ανατροπής, σημειώνοντας:

«Ο απάνθρωπος καπιταλισμός, η υποταγή της ελευθερίας στα κέρδη της ολιγαρχίας, η κοινωνική αδικία και η περιφρόνηση της δημοκρατίας δεν είναι μονόδρομος. Η ελπίδα, η αλλαγή, η δικαιοσύνη είναι οι ίδιοι οι πολίτες που αποφασίζουν να αντισταθούν».

Κλείνοντας, ο Αλέξης Τσίπρας έστειλε μήνυμα με παγκόσμιο συμβολισμό: «Μπορούμε! Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει σήμερα η Νέα Υόρκη σε ολόκληρο τον κόσμο».

