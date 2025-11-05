Αλέξης Τσίπρας για τη νίκη Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη: «Νίκη απέναντι στην ολιγαρχία και την κοινωνική αδικία»

Με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Αλέξης Τσίπρας συνεχάρη τον νέο δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι, χαρακτηρίζοντας την εκλογή του «μήνυμα ελπίδας και αντίστασης απέναντι στην ολιγαρχία».

Αλέξης Τσίπρας για τη νίκη Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη: «Νίκη απέναντι στην ολιγαρχία και την κοινωνική αδικία»
05 Νοέ. 2025 11:42
Pelop News

Η εκλογή του Ζόραν Μαμντάνι στη δημαρχία της Νέας Υόρκης προκάλεσε διεθνές ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για τον πρώτο μουσουλμάνο, Δημοκρατικό δήμαρχο της πόλης. Η επικράτησή του απέναντι στους Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους, σε μία ιδιαίτερα πολωμένη πολιτική συγκυρία, χαιρετίστηκε από προσωπικότητες σε όλο τον κόσμο — μεταξύ αυτών και ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο πρώην πρωθυπουργός, με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για το αποτέλεσμα, χαρακτηρίζοντας τη νίκη του Μαμντάνι «πολιτική ανατροπή απέναντι στην ολιγαρχία και την κλεπτοκρατία».

«Η εκλογή του Ζόραν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια νίκη σε αυτοδιοικητικές εκλογές. Είναι νίκη απέναντι στην ολιγαρχία, στην κλεπτοκρατία, στις πολιτικές δυναστείες και το ακριβοπληρωμένο μιντιακό σύστημα που προπαγανδίζει τα συμφέροντά τους», έγραψε ο κ. Τσίπρας.

Στην ανάρτησή του πρόσθεσε πως η εκλογή Μαμντάνι αποτελεί μήνυμα ελπίδας και πολιτικής ανατροπής, σημειώνοντας:
«Ο απάνθρωπος καπιταλισμός, η υποταγή της ελευθερίας στα κέρδη της ολιγαρχίας, η κοινωνική αδικία και η περιφρόνηση της δημοκρατίας δεν είναι μονόδρομος. Η ελπίδα, η αλλαγή, η δικαιοσύνη είναι οι ίδιοι οι πολίτες που αποφασίζουν να αντισταθούν».

Κλείνοντας, ο Αλέξης Τσίπρας έστειλε μήνυμα με παγκόσμιο συμβολισμό: «Μπορούμε! Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει σήμερα η Νέα Υόρκη σε ολόκληρο τον κόσμο».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:17 Ψηφιακή τομή στις αγροτικές ενισχύσεις: Η Ελλάδα αλλάζει σελίδα με το νέο Σχέδιο Δράσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
13:12 Σοκ στη Γαλλία: Οδηγός παρέσυρε πεζούς στο νησί Ολερόν – Δέκα τραυματίες, δύο σε κρίσιμη κατάσταση
13:09 Ο Προμηθέας υποδέχεται την Λέγκια και θέλει νίκη πρόκρισης
13:07 Πάτρα: Το Regional Growth Conference επιστρέφει το 2026 – Τρεις ημέρες διαλόγου, καινοτομίας και προοπτικής
13:02 Σωκράτης Φάμελλος: «Η νίκη Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη είναι μήνυμα ελπίδας και προοδευτικής αλλαγής»
13:00 Πάτρα: Το 16ο Νηπιαγωγείο εκπέμπει σήμα κινδύνου – Καταγγελίες για αρουραίους και κατσαρίδες
12:56 Δ. Αχαϊα: Δείτε τα πρόστιμα για όσους καπνίζουν σε δημοτικά κτίρια
12:55 Σκάνδαλο στα ΕΛΤΑ: Παραιτήσεις, εσωκομματική ένταση και καταγγελίες για «χρυσά» γραφεία και αυξήσεις
12:51 Ευρωζώνη: Απογειώθηκε ο ρυθμός ανάπτυξης για τον Οκτώβριο
12:46 Κίνα: Κίνηση τακτικής από τον Σι, «παγώνει» τους δασμούς στους δασμούς
12:43 Πάτρα: Διήμερη εθελοντική αιμοδοσία από το Επιμελητήριο Αχαΐας στη μνήμη του Ηλία Αραβαντινού ΦΩΤΟ
12:38 Υπόθεση Novartis: Διακόπηκε για τις 10 Νοεμβρίου η δίκη των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων «Σαράφη» και «Κελέση»
12:37 Εκλεισε ένας κύκλος 50 χρόνων για τον Γιάννη Ψαρρά
12:35 Στην Αθήνα και σε στενό κύκλο η κηδεία της Κίλι Σφακιανάκη – Θα ακολουθήσει αποτέφρωση στη Ριτσώνα
12:32 Πομπή ταξί προς το Υπουργείο: 48ωρη απεργία και συμβολική περικύκλωση κατά της νέας ΚΥΑ
12:27 Παρίσι: Γνωστός YouTuber ο ένας ληστής του Λούβρου, τι είπαν στις απολογίες τους
12:20 Επίσκεψη Ζελένσκι στην Ελλάδα μέσα στον Νοέμβριο – Σε αναμονή για την ημερομηνία και το πρόγραμμα
12:17 «Ξηράνσεις στην περιοχή Καλαβρύτων» – Ημερίδα απ’ τον Δήμο και το Δασαρχείο Καλαβρύτων
12:16 Και επίσημα ο Τζαμάκος στον πάγκο του Απόλλωνα
12:12 Αγρίνιο: Μισό κιλό κάνναβης εντόπισε ο «Sporty» – Συνελήφθη άνδρας για διακίνηση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ