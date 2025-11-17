Αλέξης Τσίπρας για το Πολυτεχνείο: «Οι εξεγέρσεις δεν μπαίνουν σε μουσεία»

Με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τίμησε την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, στέλνοντας μήνυμα για τη διαχρονικότητα των αγώνων της νεολαίας.

Αλέξης Τσίπρας για το Πολυτεχνείο: «Οι εξεγέρσεις δεν μπαίνουν σε μουσεία»
17 Νοέ. 2025 14:02
Pelop News

Ο Αλέξης Τσίπρας ανάρτησε το μεσημέρι της Δευτέρας (17.11.2025) μήνυμα στο Facebook, με αφορμή την επέτειο του Πολυτεχνείου, τονίζοντας πως «οι εξεγέρσεις δεν μπαίνουν σε μουσεία».

Στο μήνυμά του ανέφερε χαρακτηριστικά: «52 χρόνια μετά, δεν είναι μνημείο του χθες, αλλά η μνήμη του αύριο».

Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από φωτογραφία του Πολυτεχνείου και το γνώριμο σύνθημα της περιόδου, «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία», ως υπενθύμιση της διαχρονικής σημασίας του μηνύματος της εξέγερσης.

