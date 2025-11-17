Αλέξης Τσίπρας για το Πολυτεχνείο: «Οι εξεγέρσεις δεν μπαίνουν σε μουσεία»
Με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τίμησε την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, στέλνοντας μήνυμα για τη διαχρονικότητα των αγώνων της νεολαίας.
Ο Αλέξης Τσίπρας ανάρτησε το μεσημέρι της Δευτέρας (17.11.2025) μήνυμα στο Facebook, με αφορμή την επέτειο του Πολυτεχνείου, τονίζοντας πως «οι εξεγέρσεις δεν μπαίνουν σε μουσεία».
Στο μήνυμά του ανέφερε χαρακτηριστικά: «52 χρόνια μετά, δεν είναι μνημείο του χθες, αλλά η μνήμη του αύριο».
Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από φωτογραφία του Πολυτεχνείου και το γνώριμο σύνθημα της περιόδου, «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία», ως υπενθύμιση της διαχρονικής σημασίας του μηνύματος της εξέγερσης.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News