Αλέξης Τσίπρας για το Πολυτεχνείο: «Οι εξεγέρσεις δεν μπαίνουν σε μουσεία»

Ο Αλέξης Τσίπρας ανάρτησε το μεσημέρι της Δευτέρας (17.11.2025) μήνυμα στο Facebook, με αφορμή την επέτειο του Πολυτεχνείου, τονίζοντας πως «οι εξεγέρσεις δεν μπαίνουν σε μουσεία».

Στο μήνυμά του ανέφερε χαρακτηριστικά: «52 χρόνια μετά, δεν είναι μνημείο του χθες, αλλά η μνήμη του αύριο».

Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από φωτογραφία του Πολυτεχνείου και το γνώριμο σύνθημα της περιόδου, «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία», ως υπενθύμιση της διαχρονικής σημασίας του μηνύματος της εξέγερσης.

