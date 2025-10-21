Αλέξης Τσίπρας: «Ο Μητσοτάκης συμπεριφέρεται σαν ιδιοκτήτης του Αγνώστου Στρατιώτη – Ιδιοκτήτης είναι ο λαός»

Με αιχμηρή ανάρτηση στα social media, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας επιτίθεται στην κυβέρνηση για την τροπολογία σχετικά με το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, κατηγορώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη για «υποκριτικό σεβασμό» και «ιδιοκτησιακή νοοτροπία απέναντι στην Ιστορία και το Σύνταγμα».

21 Οκτ. 2025 14:16
Pelop News

Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξης Τσίπρας, σχολιάζοντας μέσω social media την τροπολογία για την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, έκανε λόγο για πολιτική εκμετάλλευση ενός εθνικού συμβόλου και κατηγόρησε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ότι «ευτελίζει το Μνημείο, για να παίξει τα γνωστά παιχνίδια με την άκρα Δεξιά».

«Κανείς δεν έχει δικαίωμα, εν ονόματι του υποκριτικού σεβασμού στο Μνημείο, να δείχνει ασέβεια στους τραγικούς γονείς των Τεμπών», τόνισε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας πως το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη δεν μπορεί να μετατραπεί σε “μνημείο καταστολής”.

Ο κ. Τσίπρας ανέφερε πως το σημείο «δεν είναι μια τυπική πρόσκληση για να καταθέτουν στεφάνια οι εκπρόσωποι της εξουσίας, αλλά μια πρόκληση στη συλλογική μνήμη, μια κραυγή που διατρέχει τον χρόνο».
«Εκεί, παίρνουν το πιο βαθύ τους νόημα όλοι οι αγώνες του λαού μας για ελευθερία, δημοκρατία και δικαιοσύνη. Είναι το μεγάλο θέατρο του έθνους, με πρωταγωνιστή τον λαό», πρόσθεσε.

Στην ανάρτησή του, ο πρώην πρωθυπουργός υπενθύμισε τις ιστορικές στιγμές που έχουν συνδεθεί με το Σύνταγμα και το Μνημείο, από την επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου του 1843 έως τη μεγάλη διαδήλωση της 25ης Μαρτίου 1943 κατά της ναζιστικής κατοχής, σημειώνοντας ότι κανείς δεν μπορεί να αποστειρώσει ή να ιδιοποιηθεί αυτά τα σύμβολα.

«Ο κ. Μητσοτάκης, με την τροπολογία του, δείχνει ότι δεν διστάζει να συμπεριφέρεται ως ιδιοκτήτης του Αγνώστου Στρατιώτη, της Ιστορίας, των νόμων και του Συντάγματος. Θα καταλάβει, ελπίζω σύντομα, ότι ιδιοκτήτης είναι άλλος – ο ελληνικός λαός», κατέληξε ο Αλέξης Τσίπρας.
