Αλεξόπουλος: Συνάντηση με εκπρόσωπο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και στελέχη της ΕΛΑΣ

Συμφωνήθηκε να αναληφθούν πρωτοβουλίες για την υλοποίηση δράσεων πρόληψης, καθώς και να υπάρξει μία κοινή και σφαιρική παρακολούθηση των θεμάτων αστυνόμευσης

18 Μαρ. 2026 12:21
Pelop News

Συνάντηση με εκπροσώπους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και τα στελέχη της τοπικής ηγεσίας της ΕΛ.ΑΣ,, είχε το μεσημέρι της Τρίτης στο γραφείο του, ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος για θέματα ασφάλειας, μετά και τη λειτουργία στον Δήμο των δύο νευραλγικών υπηρεσιών, της ΟΠΚΕ και της ΔΙΑΣ.

Στη συνάντηση ήταν παρόντες, ο Στρατηγός εν αποστρατεία και σύμβουλος του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Μ. Χρυσοχοΐδη, Γεώργιος Γαλιάτσος, ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος, Αντιστράτηγος, Νίκος Σπυριδάκης, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντή Δυτικής Ελλάδας, Υποστράτηγος, Θεόδωρος Τσάτσαρης και ο Αστυνομικός Διευθυντής Αχαΐας, Ταξίαρχος, Ιωάννης Μπούμης.

Τόσο ο κ. Γαλιάτσος, όσο και οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. ενημέρωσαν τον Δήμαρχο για την αποτελεσματική δράση και την ενίσχυση της αστυνόμευσης στην περιοχή, ενώ από την πλευρά του, ο κ. Αλεξόπουλος ζήτησε μεγαλύτερη παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων στις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας με έμφαση στις «ευαίσθητες» περιοχές όπου συστηματικά καταγράφονται περιστατικά μικροεγκληματικότητας, προκαλώντας το δημόσιο αίσθημα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συνεργασία και στο συντονισμό με τις αστυνομικές Αρχές για να υπάρξουν πιο άμεσες παρεμβάσεις για την ασφάλεια των πολιτών.

Τέλος συμφωνήθηκε να αναληφθούν πρωτοβουλίες για την υλοποίηση δράσεων πρόληψης, καθώς και να υπάρξει μία κοινή και σφαιρική παρακολούθηση των θεμάτων αστυνόμευσης, ώστε να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενα προβλήματα και η παρουσία της Αστυνομίας να μην είναι μόνο ορατή, αλλά και φιλική προς τους πολίτες.

