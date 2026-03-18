«Με παρουσίασαν ως επικίνδυνο, στα όρια ψυχιατρικής διαταραχής. Φοβάμαι για τη ζωή μου», καθηγητής από την Αχαΐα καταγγέλλει bullying από μαθητές

Οδηγήθηκε σε παραίτηση, κάνει λόγο για μια καθημερινότητα γεμάτη ένταση και ανασφάλεια, αναφέροντας περιστατικά επιθέσεων από μαθητές, ρίψη αντικειμένων και γενικευμένες απειλητικές συμπεριφορές

18 Μαρ. 2026 12:10
Pelop News

Πλέον πολλά και σοβαρά είναι τα περιστατικά επιθετικότητας και εκφοβισμού εντός σχολικών μονάδων επανέρχονται στο επίκεντρο, με αφορμή τον αιφνίδιο θάνατο καθηγήτριας στη Θεσσαλονίκη, η οποία – σύμφωνα με καταγγελίες – δεχόταν έντονη πίεση και bullying στον χώρο εργασίας της.

Στο πλαίσιο αυτό, ο καθηγητής Μαθηματικών Κώστας Σταυρόπουλος μίλησε στο STAR, περιγράφοντας όσα – όπως υποστηρίζει – αντιμετώπισε στο σχολείο όπου εργαζόταν και τον οδήγησαν μέχρι την παραίτηση.

Ο ίδιος κάνει λόγο για μια καθημερινότητα γεμάτη ένταση και ανασφάλεια, αναφέροντας περιστατικά επιθέσεων από μαθητές, ρίψη αντικειμένων και γενικευμένες απειλητικές συμπεριφορές.

Όπως σημειώνει, στις 25 Οκτωβρίου 2024 υπέβαλε επίσημη αναφορά στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, καταγράφοντας σειρά περιστατικών βίας.

«Φοβάμαι για τη ζωή μου», δηλώνει χαρακτηριστικά, περιγράφοντας ότι κατά τη διάρκεια των εφημεριών του στον προαύλιο χώρο δεχόταν ακόμη και πέτρες. Σε ένα από τα πιο σοβαρά περιστατικά, μαθητής φέρεται να εισέβαλε σε συνεδρίαση καθηγητών και να κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος του.

Καταγγελίες για αδιαφορία και αντιστροφή της εικόνας
Παρά τις αναφορές του, ο εκπαιδευτικός υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε ουσιαστική ανταπόκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Αντί, όπως αναφέρει, να εξεταστούν οι καταγγελίες, υποβλήθηκαν αναφορές εις βάρος του από γονείς, ενώ η διεύθυνση του σχολείου τον κατηγόρησε ότι προκαλεί προβλήματα στη λειτουργία του.

Η υπόθεση οδηγήθηκε ακόμη και στην εισαγγελία, με ερώτημα για την ψυχική του κατάσταση. Ωστόσο, ο εισαγγελέας έκρινε ότι δεν συντρέχει λόγος περαιτέρω διερεύνησης και η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

«Με παρουσίασαν ως επικίνδυνο, στα όρια ψυχιατρικής διαταραχής. Τελικά δεν είμαι τρελός», τονίζει.

Ο καθηγητής χαρακτηρίζει τις εφημερίες του ως «μεροκάματο τρόμου», επισημαίνοντας ότι τα περιστατικά παραβατικότητας ήταν σχεδόν καθημερινά, από χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου μέχρι επικίνδυνα παιχνίδια και άρνηση συμμόρφωσης.

«Μου πέταξαν πέτρα για να μου ανοίξουν το κεφάλι και η απάντηση ήταν ότι “ζήτησε συγγνώμη”», αναφέρει, κάνοντας λόγο για ανεπαρκή διαχείριση των περιστατικών.

Παρά το γεγονός ότι δικαιώθηκε από τη Δικαιοσύνη, ο ίδιος υπέβαλε την παραίτησή του, καταγγέλλοντας «βάναυση και συκοφαντική προσβολή» της προσωπικότητάς του. «Έφυγα γιατί δεν ανέχομαι να με συκοφαντούν μετά από 27 χρόνια υπηρεσίας. Θα κινηθώ νομικά», δηλώνει.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:56 Αγγελική Ηλιάδη: «Η μία σφαίρα με βρήκε στο στόμα και η άλλη στο πόδι» – Η μέρα που δολοφονήθηκε ο Μπάμπης Λαζαρίδης
15:48 Αραγτσί: «Δεν αλλάζει η στάση της Τεχεράνης για τα πυρηνικά»
15:40 Ζαχαράκη: Τα σχολεία μας δεν είναι ζούγκλα
15:32  Όμιλος ΔΕΗ: Νέα αναβάθμιση στην αξιολόγηση βιωσιμότητας από την S&P Global
15:24 Ίδρυση της Anthestos Pharmaceuticals – Ο νέος τεχνοβλαστός του Πανεπιστημίου Πατρών
15:16 Σύγχρονα αξεσουάρ αυτοκινήτου: τεχνολογία που κάνει την οδήγηση πιο ασφαλή και άνετη
15:08 Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον ΠΑ.Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.: Το ενεργειακό κόστος στις άμεσες προτεραιότητες για τις επιχειρήσεις των Βιομηχανικών Πάρκων
15:03 Ισραηλινό πλήγμα σε εγκατάσταση φυσικού αερίου στο Ιράν – Το χτύπημα είχε την έγκριση του Τραμπ
15:00 Διέρρευσαν αναφορές για τα έργα υποδομής στην Ανδραβίδα που προκαλούν αίσθηση
14:50 Κάλυμνος: Έφυγε στα 108 της η «κυρά» Ρηνιώ, η γυναίκα-σύμβολο του νησιού
14:46 Συλλήψεις σε Πάτρα, Αμαλιάδα και Αγρίνιο για παράνομο εμπόριο, τροχαίο και κλοπή
14:44 Πλεύρης από τα Διαβατά: Προετοιμασία για το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης με έμφαση σε επιστροφές και άσυλο
14:41 Αναμενομένη ήττα στη Γλυφάδα για τον «λειψό» ΝΟΠ
14:38 Θεσσαλονίκη: Ο «Vector» αποκάλυψε μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών – Συνελήφθη 39χρονος
14:33 Σύλληψη για διακεκριμένες κλοπές στην Αμαλιάδα – Εξιχνιάστηκαν επτά υποθέσεις
14:28 Ποια λειτουργία σταματάει στο Instagram από τον Μάιο
14:26 Κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων στην Κρήτη: Στον εισαγγελέα οι 21 συλληφθέντες – Ο «εγκέφαλος», η βιτρίνα και τα 5 εκατ. ευρώ
14:18 Ζαχαράκη για τα σχολεία: «Δεν είναι ζούγκλα» – ΕΔΕ για την υπόθεση στη Θεσσαλονίκη και νέα μέτρα στήριξης
14:05 Βουλή: Νέος Δ’ αντιπρόεδρος ο Πάρις Κουκουλόπουλος με 255 ψήφους
14:04 Μανιάτης κατά κυβέρνησης για τον Οδοντωτό: Ερώτηση στην Κομισιόν για την αναστολή λειτουργίας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ