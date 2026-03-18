Νεκρός 53χρονος οδηγός, κατέληξε μόλις προσγειώθηκε το ελικόπτερο της αεροδιακομιδής στα Ιωάννινα, ΒΙΝΤΕΟ

Θύμα του σοβαρού τροχαίου στο Ξηροκάστελλο στη Ζάκυνθο

18 Μαρ. 2026 11:34
Pelop News

Δυστυχώς τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση του σοβαρού τροχαίου στο Ξηροκάστελλο (που σημειώθηκε χθες 17/3 το μεσημέρι), καθώς ο 53χρονος οδηγός του Ι.Χ. κατέληξε μόλις προσγειώθηκε το ελικόπτερο της αεροδιακομιδής στα Ιωάννινα.

Πάτρα: Εσπευσμένα στο «Θριάσιο» ο 50χρονος τραυματίας από το τροχαίο στην Εθνική Οδό, διασωληνώθηκε

Ο 53χρονος είχε υποστεί σοβαρά εσωτερικά τραύματα από τη σύγκρουση και η κατάστασή του είχε κριθεί εξαιρετικά κρίσιμη, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η άμεση αεροδιακομιδή του.

Το τροχαίο σημειώθηκε χθες στην περιοχή Ξηροκάστελλο, μετά το Αργάσι, στον δρόμο προς τον Βασιλικό, όταν το επιβατικό όχημα που οδηγούσε συγκρούστηκε, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με λεωφορείο που μετέφερε μαθητές.

Στο λεωφορείο επέβαιναν τέσσερις ενήλικες και επτά παιδιά, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους, ενώ η ψυχραιμία του οδηγού του λεωφορείου συνέβαλε στην αποφυγή χειρότερων συνεπειών.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του 53χρονου, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου. Στη συνέχεια, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του, αποφασίστηκε η διακομιδή του με ελικόπτερο στα Ιωάννινα.
Για το περιστατικό, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ι.Ν., εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση: “Μεσημεριανές ώρες χθες 17 Μαρτίου 2026, στην Επαρχιακή Οδό Αργασίου–Βασιλικού στη Ζάκυνθο, αυτοκίνητο Ι.Χ. που οδηγούσε 53χρονος αλλοδαπός, συγκρούσθηκε πλαγιομετωπικά με λεωφορείο Δ.Χ. που οδηγούσε 37χρονος ημεδαπός.
Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν αρχικά ο σοβαρός τραυματισμός του αλλοδαπού οδηγού του αυτοκινήτου, ο οποίος διεκομίσθη σε νοσοκομείο της Χώρας και λίγες ώρες αργότερα κατέληξε.
Προανάκριση για τον ακριβή προσδιορισμό των συνθηκών του τροχαίου δυστυχήματος, διενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Ζακύνθου”.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:40 Μητέρα της Έμμας: «Μετά από 3,5 χρόνια ακούσαμε επιτέλους τη λέξη “ένοχη”»
11:34 Νεκρός 53χρονος οδηγός, κατέληξε μόλις προσγειώθηκε το ελικόπτερο της αεροδιακομιδής στα Ιωάννινα, ΒΙΝΤΕΟ
11:33 Καμπούλ: Εκατοντάδες νεκροί και τραυματίες από πλήγμα σε κέντρο απεξάρτησης
11:33 Λέσβος: Έκτακτα μέτρα για τον αφθώδη πυρετό – Κλείνουν σφαγεία, σταματά το γάλα, αγωνία για το Πάσχα
11:30 Ασφυξία στον Περσικό Κόλπο: Αυξάνονται τα φορτωμένα τάνκερ, μειώνονται τα άδεια
11:25 Δήμος Καλαβρύτων: Οι εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της πόλης και την εθνική επέτειο
11:22 Μητσοτάκης: Κλείνει η συμφωνία με την Αυστραλία για αποφυγή διπλής φορολογίας – Τι είπε για ομογένεια, τουρισμό και επενδύσεις
11:20 Τα 5 βότανα που μπορούν να μειώσουν το φούσκωμα και να ανακουφίσουν το στομάχι
11:19 Διπλωματικό μέτωπο στον ΟΗΕ για το χτύπημα στην Τεχεράνη – Τι υποστηρίζουν ΗΠΑ και Ισραήλ
11:16 Μαρινάκης για καύσιμα και κρίση στη Μέση Ανατολή: Στο τραπέζι ο ΕΦΚ, αλλά όχι χωρίς δημοσιονομικό αντίβαρο
11:15 Στην Αριζόνα η Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες – Οι εικόνες που μοιράστηκε από τη λίμνη Πάουελ
11:15 Έρευνα σε 25 χώρες καταγράφει άνοδο στη χρήση κεταμίνης και κοκαΐνης στην Ευρώπη
11:09 21 συλλήψεις για κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων – Πώς δρούσε η οργάνωση των 5 εκατ. ευρώ
11:07 Μετά τον Λαριτζανί, νέα αναφορά για πλήγμα κατά του υπουργού Πληροφοριών του Ιράν
11:04 Τέμπη: Κάλεσμα για μαζική παρουσία στη Λάρισα στην έναρξη της μεγάλης δίκης
11:00 Από τα συντρίμμια στην ελπίδα: Γιγαντιαίο άγαλμα του Χριστού στα σύνορα Συρίας-Λιβάνου
10:55 ΝΑΤΟ ή Ορμούζ; Το νέο ρήγμα Τραμπ με την Ευρώπη και η σύγκρουση με τον Μακρόν
10:52 Με ανοιχτά μέτωπα η σύνοδος των Βρυξελλών για την ενέργεια – Τι ζητά η Ελλάδα
10:50 Έρευνες της ΕΛΑΣ για σοβαρό περιστατικό με 24χρονη που βρέθηκε βαριά τραυματισμένη σε είσοδο πολυκατοικίας
10:49 Η Μυρτώ Αλικάκη μιλά για τον έρωτα, τη μητρότητα και το βάρος της αναγνωρισιμότητας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ