Πάτρα: Εσπευσμένα στο «Θριάσιο» ο 50χρονος τραυματίας από το τροχαίο στην Εθνική Οδό, διασωληνώθηκε

Η κατάστασή του παραμένει κρίσιμη, συνελήφθη ο άλλος οδηγός που ενεπλάκη στο ατύχημα

18 Μαρ. 2026 10:10
Pelop News

Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει ο 5οχρονος από την Πάτρα που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο χθες Τρίτη (17/3/2026) στην Εθνική Οδό στην κάθετη με την Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στο ρεύμα προς το κέντρο της πόλης, μετά τη έπειτα από σφοδρή σύγκρουση μοτοσυκλέτας και ΙΧ.

Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στο «Θριάσιο» δίνοντας πλέον μεγάλη μάχη.

Όσον αφορά τον άλλο οδηγό του ΙΧ, που ενεπλάκη στο ατύχημα συνελήφθη. Παράλληλα συνεχίζονται οι έρευνες από τις Αρχές προκειμένου να διαλευκανθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο.

Βέβαια σημασία η αγωνία έχει να κάνει με την κατάσταση του 50χρονου οδηγού της μηχανής που φορούσε μεν κράνος την ώρα της σύγκρουσης, αλλά του έφυγε από το κεφάλι και βρέθηκε αλλού με συνέπεια να υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

