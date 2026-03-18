Πάτρα: Εσπευσμένα στο «Θριάσιο» ο 50χρονος τραυματίας από το τροχαίο στην Εθνική Οδό, διασωληνώθηκε

Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει ο 5οχρονος από την Πάτρα που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο χθες Τρίτη (17/3/2026) στην Εθνική Οδό στην κάθετη με την Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στο ρεύμα προς το κέντρο της πόλης, μετά τη έπειτα από σφοδρή σύγκρουση μοτοσυκλέτας και ΙΧ.

Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στο «Θριάσιο» δίνοντας πλέον μεγάλη μάχη.

Όσον αφορά τον άλλο οδηγό του ΙΧ, που ενεπλάκη στο ατύχημα συνελήφθη. Παράλληλα συνεχίζονται οι έρευνες από τις Αρχές προκειμένου να διαλευκανθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο.

Βέβαια σημασία η αγωνία έχει να κάνει με την κατάσταση του 50χρονου οδηγού της μηχανής που φορούσε μεν κράνος την ώρα της σύγκρουσης, αλλά του έφυγε από το κεφάλι και βρέθηκε αλλού με συνέπεια να υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



