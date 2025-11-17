Αλεξόπουλος: «Το Πολυτεχνείο δεν ήταν χθες. Είναι σήμερα και θα είναι και αύριο εδώ!»

Στο μήνυμα του για την επέτειο εξέγερσης του Πολυτεχνείου ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος αναφέρει:

«Η καρδιά μας χτυπά σήμερα στον ρυθμό της γενιάς που ύψωσε το ανάστημά της και δεν λύγισε ακόμη και όταν το σκοτάδι απειλούσε όχι μόνο το μέλλον της, αλλά την ίδια της την ύπαρξη, την ίδια την ελευθερία.

Το σύνθημα «Ψωμί- Παιδεία- Ελευθερία» ήταν μία βαθιά υπόσχεση, θυμίζοντάς μας ακόμη και σήμερα ότι το Πολυτεχνείο είναι η σπίθα που ανάβει κάθε φορά που η δημοκρατία δοκιμάζεται.

52 χρόνια μετά δεν αρκεί να θυμόμαστε, πρέπει να νιώθουμε ότι έχουμε χρέος να κρατήσουμε ζωντανή την παρακαταθήκη του αγώνα εκείνης της γενιάς και να στεκόμαστε απέναντι σε κάθε μορφή αδικίας.

Το Πολυτεχνείο δεν ήταν χθες. Είναι σήμερα και θα είναι και αύριο εδώ! Δείχνοντάς μας τον δρόμο για μία κοινωνία πιο δυνατή, πιο ανθρώπινη».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



