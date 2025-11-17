Αλεξόπουλος: «Το Πολυτεχνείο δεν ήταν χθες. Είναι σήμερα και θα είναι και αύριο εδώ!»

Το μήνυμα του Δημάρχου Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρη Αλεξόπουλου για την επέτειο εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Αλεξόπουλος: «Το Πολυτεχνείο δεν ήταν χθες. Είναι σήμερα και θα είναι και αύριο εδώ!»
17 Νοέ. 2025 9:54
Pelop News

Στο μήνυμα του για την επέτειο εξέγερσης του Πολυτεχνείου ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος αναφέρει:

«Η καρδιά μας χτυπά σήμερα στον ρυθμό της γενιάς που ύψωσε το ανάστημά της και δεν λύγισε ακόμη και όταν το σκοτάδι απειλούσε όχι μόνο το μέλλον της, αλλά την ίδια της την ύπαρξη, την ίδια την ελευθερία.

Το σύνθημα «Ψωμί- Παιδεία- Ελευθερία» ήταν μία βαθιά υπόσχεση, θυμίζοντάς μας ακόμη και σήμερα ότι το Πολυτεχνείο είναι η σπίθα που ανάβει κάθε φορά που η δημοκρατία δοκιμάζεται.

52 χρόνια μετά δεν αρκεί να θυμόμαστε, πρέπει να νιώθουμε ότι έχουμε χρέος να κρατήσουμε ζωντανή την παρακαταθήκη του αγώνα εκείνης της γενιάς και να στεκόμαστε απέναντι σε κάθε μορφή αδικίας.

Το Πολυτεχνείο δεν ήταν χθες. Είναι σήμερα και θα είναι και αύριο εδώ! Δείχνοντάς μας τον δρόμο για μία κοινωνία πιο δυνατή, πιο ανθρώπινη».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:04 Γηροκομείο της φρίκης στην Κυψέλη: Ελλείψεις ακόμη και σε σαπούνια και πάνες – Εργαζόμενοι μιλούν για εγκατάλειψη
13:00 Υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο: Γραφειοκρατία, ΣτΕ και τοπικές αντιδράσεις – Οι «εξετάσεις» της Πολιτείας
12:59 Πάτρα: «Έπνιξε» κάδο με γυαλιά και μπάζα στα Βραχνέικα και πλήρωσε το τίμημα – Πρόστιμο σε επαγγελματία από τον Δήμο ΦΩΤΟ
12:52 ΝΟΠ :Με πυρετό έπαιξε ο Σέρβος
12:51 Αγρίνιο: Σύλληψη άνδρα με καταδικαστική απόφαση για διακεκριμένη κλοπή
12:49 Κομισιόν: Σταθερή ανάπτυξη 2,1% για την Ελλάδα το 2025 – Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009 η ανεργία
12:45 Πάτρα: Τέσσερις συλλήψεις σε λίγες ώρες για ναρκωτικά και οπλοκατοχή
12:42 «Ένα λουλούδι για τη μνήμη»: Πλήθος στο Πολυτεχνείο 52 χρόνια μετά – Αυστηρά μέτρα στο κέντρο της Αθήνας
12:38 Νέα εποχή για το Πολεμικό Ναυτικό – Η Ελλάδα αποκτά 4η φρεγάτα Belharra με βαλλιστικούς πυραύλους
12:29 Θεσσαλονίκη: 80χρονος ανατίναξε το σπίτι του γιου του – «Ήταν περιουσία που φτιάξαμε με ιδρώτα»
12:26 Πάτρα: 15χρονος οδηγούσε κλεμμένο αυτοκίνητο – 13χρονος συνοδηγός, σύλληψη και για τη μητέρα
12:21 Αγρίνιο: 17χρονη λιποθύμησε από αλκοόλ – Συνελήφθη καταστηματάρχης
12:16 Νέο κύμα κακοκαιρίας «χτυπά» τη Δυτική Ελλάδα – 48 ώρες με βροχές και καταιγίδες, έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ
12:07 Δήμας: Σε 20 ημέρες παραδίδεται η Πατρών–Πύργου – Παρών στα εγκαίνια ο Μητσοτάκης ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
12:00 Δυο ενστάσεις και προσωρινό μπλόκο στην ανακατασκευή του κολυμβητηρίου της Αγυιάς
12:00 Πάτρα: Ακόμα περιμένουν το… τοιχίο αντιστήριξης στο Γηροκομειό – «Φυλακισμένοι» στα σπίτια τους
12:00 Πάτρα: Σε κρίσιμη καμπή η υπόθεση των 12 συμβασιούχων της ΔΕΥΑΠ
11:53 Ιστορική η «τεσσάρα» που δέχθηκε η Παναχαϊκή
11:50 «Το μυστικό της ευτυχίας»: Μια βραδιά για γονείς και παιδιά από τη «Διέξοδο» Αιγίου
11:45 Επίδομα θέρμανσης: Σπεύδουν χιλιάδες νοικοκυριά – Τα λάθη που “καίνε” την αίτηση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ