Αλγερία: Συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους – Δύο νεκροί και τέσσερις τραυματίες

Η χειρότερη αεροπορική τραγωδία στην Αλγερία σημειώθηκε τον Απρίλιο του 2018, όταν ένα μεταγωγικό Ιλιούσιν Il-76 της αλγερινής Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του από την ίδια βάση, παρασύροντας στον θάνατο 257 ανθρώπους – στρατιωτικούς και μέλη των οικογενειών τους.

Αλγερία: Συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους – Δύο νεκροί και τέσσερις τραυματίες
05 Μαρ. 2026 20:16
Pelop News

Δύο στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας της Αλγερίας σκοτώθηκαν και άλλα τέσσερα τραυματίστηκαν όταν το στρατιωτικό αεροσκάφος τους συνετρίβη λίγη ώρα μετά την απογείωσή του από βάση στα νότια του Αλγερίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα (05.03.2026) το αλγερινό υπουργείο Άμυνας.

«Ένα στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος, τύπου BE 1900, συνετρίβη (…) μετά την απογείωσή του από την αεροπορική βάση του Μπουφαρίκ στην Αλγερία, με έξι μέλη πληρώματος», αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου, επισημαίνοντας πως δύο επιβαίνοντες βρήκαν τον θάνατο και τέσσερις διακομίστηκαν επειγόντως σε στρατιωτικό νοσοκομείο.

Έχει διαταχθεί έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Η χειρότερη αεροπορική τραγωδία στην Αλγερία σημειώθηκε τον Απρίλιο του 2018, όταν ένα μεταγωγικό Ιλιούσιν Il-76 της αλγερινής Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του από την ίδια βάση, παρασύροντας στον θάνατο 257 ανθρώπους – στρατιωτικούς και μέλη των οικογενειών τους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:55 Έξυπνα ξυπνητήρια: Από «ανατολή» στο υπνοδωμάτιο μέχρι ηλεκτροσόκ και… πρόστιμα
22:44 Το Ισραήλ σφυροκοπά την Τεχεράνη: «Περνάμε στην επόμενη φάση της επιχείρησης» – Πυραυλικός πόλεμος σε πολλά μέτωπα
22:43 Έρχονται πρόστιμα για σχεδόν 300.000 οδηγούς: «Βροχή» ειδοποιήσεων για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας
22:31 Το μυστήριο λιβάδι των κρόκων: Εκατοντάδες χιλιάδες λουλούδια σηματοδοτούν κάθε χρόνο την άνοιξη στη βρετανική ύπαιθρο
22:23 Γρίπη: 6 νέοι θάνατοι και 140 εισαγωγές στα νοσοκομεία – Χαμηλά επίπεδα COVID-19
22:13 ΠΑΟΚ: Δύσκολα με τον Ολυμπιακό ο Γιακουμάκης – Προπονήθηκε ο Τάισον
22:01 Παντελής Τουτουντζής: Είπαμε στα παιδιά μας ότι είμαστε μία οικογένεια με δύο μπαμπάδες
21:52 Αποτράπηκε στο Κατάρ μεγάλη ιρανική επίθεση κατά αμερικανικής βάσης 10.000 στρατιωτών
21:44 16χρονη Λόρα: Παραμένει στη δομή φιλοξενίας στη Γερμανία, αρνείται επαφή με την οικογένεια
21:36 Κυριάκος Μητσοτάκης: Ενίσχυση για τους γιατρούς σε μικρά νησιά – 1.500 ευρώ επιπλέον τον μήνα
21:29 Πάτρα: Μπλοκαρισμένες μπάρες τρένου στην Παραλία – Οδηγοί περνούν με κίνδυνο
21:28 Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 38χρονος από τον Κολωνό για τον θάνατο της 31χρονης – «Δύο χαστούκια έδωσα»
21:20 Άμστερνταμ: Γιατί η άνοιξη θεωρείται η καλύτερη εποχή για να το επισκεφθείτε
21:12 Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στα Άνω Λιόσια: 12 συλλήψεις για ρευματοκλοπές και διακοπή παράνομων συνδέσεων
21:04 «Ο παππούς και η γιαγιά θέλουνε μια αγκαλιά» από την Αγγελική Μάνου
20:56 Εκκένωση περιοχών στον Λίβανο μετά από προειδοποίηση των IDF
20:48 Πεσκόφ: «Η Ρωσία δεν θα εμπλακεί στον πόλεμο»
20:40 Η βραδιά που η Κριστίνα Άπλγκεϊτ άφησε τον Μπραντ Πιτ στα MTV VMAs και έφυγε με ροκ σταρ
20:40 Ναύπλιο: Επιχείρηση διάσωσης 78χρονου Νορβηγού τουρίστα στον λόφο του Προφήτη Ηλία
20:32 Το απρόβλεπτο καρέ του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Διπλωματία ή Αλάτι;
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ