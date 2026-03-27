Αλλαγές στα κριτήρια δανεισμού των τραπεζών υπό το πρίσμα γεωπολιτικών και χρηματοπιστωτικών κινδύνων

Ο SSM αναθεωρεί τις πρακτικές αξιολόγησης πιστώσεων, ενώ εμπορικά ακίνητα και «step up» δάνεια βρίσκονται στο μικροσκόπιο

δάνειο
27 Μαρ. 2026 23:38
Pelop News

Οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι νέες προκλήσεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα οδηγούν σε αλλαγές στα κριτήρια δανεισμού των ευρωπαϊκών τραπεζών. Ο SSM, ο εποπτικός βραχίονας της ΕΚΤ, προχωρά σε αναθεώρηση της πρακτικής αξιολόγησης πιστώσεων, ζητώντας από τα πιστωτικά ιδρύματα συγκεκριμένα στοιχεία όπως εγκρίσεις ή απορρίψεις δανείων, ανάλυση πιστωτικού κινδύνου και επίπεδα μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs).

Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν τα κριτήρια δανεισμού παραμένουν ισχυρά και αν οι τράπεζες ενσωματώνουν νέους κινδύνους στα μοντέλα τους. Η κα Anneli Tuominen, Μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, επισήμανε ότι πρόκειται για στοχευμένη, προληπτική δράση για να αποφευχθούν ελλιπείς διαδικασίες.

Προβληματισμοί για εμπορικά ακίνητα και δάνεια «step up»

Παρά τη βελτίωση των αγορών, η εποπτεία εντοπίζει ευπάθειες στα εμπορικά ακίνητα, επηρεασμένα από υψηλότερα επιτόκια, αλλαγές στην εργασία και τις καταναλωτικές συνήθειες. Επίσης, τα δάνεια που καταβάλλονται μόνο σε τόκους («step up») παραμένουν στο μικροσκόπιο, ενώ οι αποτιμήσεις εξασφαλίσεων δεν ήταν πάντα ακριβείς.

Ανθεκτικότητα των τραπεζών και γεωπολιτικοί κίνδυνοι

Οι τράπεζες εμφανίζονται εύρωστες, με αυξημένο δείκτη CET1 (16,2%) και μειωμένα NPLs (1,9%). Παρ’ όλα αυτά, η κα Tuominen τονίζει δύο βασικές αδυναμίες: την αβεβαιότητα από τις γεωπολιτικές εντάσεις και την επιχειρησιακή ανθεκτικότητα, λόγω αύξησης των κυβερνοεπιθέσεων. Για πρώτη φορά, οι τράπεζες θα προσδιορίσουν οι ίδιες σενάρια που θα εξαντλούσαν κεφάλαια κατά 300 μονάδες βάσης, ενισχύοντας την προσεκτική αξιολόγηση στρατηγικής και επιχειρηματικού μοντέλου.

Διασυνοριακές συναλλαγές και τραπεζική ένωση

Η κα Tuominen σημειώνει ότι η ευρωπαϊκή τραπεζική αγορά παραμένει κατά μεγάλο μέρος εθνική, με διαφορετικά καθεστώτα αφερεγγυότητας και εποπτικές πρακτικές. Η ανάπτυξη διασυνοριακών δραστηριοτήτων και η ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης, συμπεριλαμβανομένου ενός ευρωπαϊκού συστήματος ασφάλισης καταθέσεων, θεωρούνται κρίσιμες για τη βελτίωση της ρευστότητας και της χρηματοδότησης στην ΕΕ.

Βραχυπρόθεσμα, οι γεωπολιτικές εντάσεις θα καθορίζουν την εποπτεία και τις προτεραιότητες των τραπεζών, ενώ μεσοπρόθεσμα θα καθοριστεί ο ρόλος της ψηφιοποίησης, της τεχνητής νοημοσύνης και της σύνδεσης με μη τραπεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην εξέλιξη του κλάδου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:55 Ζέστη και αρθρώσεις: Πώς οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειώνουν τον κίνδυνο οστεοαρθρίτιδας
23:38 Αλλαγές στα κριτήρια δανεισμού των τραπεζών υπό το πρίσμα γεωπολιτικών και χρηματοπιστωτικών κινδύνων
23:23 Φάλαινες συνεργάστηκαν κατά τη διάρκεια γέννας για να προστατεύσουν νεογέννητο ΒΙΝΤΕΟ
23:06 iPhone: Οι 5 βασικές αλλαγές του iOS 26.4 – Νέα εργαλεία και AI
22:52 Κομισιόν: Κυβερνοεπίθεση στο Europa.eu με ενδείξεις διαρροής ευαίσθητων δεδομένων
22:41 Μαρινάκης: Η χώρα δεν χρειάζεται ένα νέο «πρόγραμμα Θεσσαλονίκης» σε πράσινη απόχρωση
22:30 «Ναυμαχία» στο Παιδικό με νίκη του ΝΟΠ επί της ΝΕΠ – Φωτογραφίες
22:29 Καμπανάκι από τους μεταφορείς για την εκτόξευση των τιμών καυσίμων
22:17 Αποκαταστάθηκε η βλάβη στο τρένο για Θεσσαλονίκη μετά από 2ωρη ταλαιπωρία
22:08 Ο Κώστας Βενετσάνος στην «Π»: «Οσο αντέχω, θα συνεχίσω!»
21:55 Μαρία Καρυστιανού: «Αναβολές και ανικανότητα υπονομεύουν τη δίκη για τα Τέμπη»
21:43 Πάτρα: Η δημοτική αρχή στην κινητοποίηση του Εργατικού Κέντρου – «Απεμπλοκή της Ελλάδας από τον πόλεμο»
21:31 Απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ: Ελεύθεροι με όρους οι 7 κατηγορούμενοι – Συνεχίζονται οι απολογίες
21:20 Καιρός: Συνεχίζονται οι βροχές το σαββατοκύριακο – Προειδοποίηση για νέα σοβαρή κακοκαιρία από 1η Απριλίου
21:12 Εξαρθρώθηκε συμμορία νεαρών που διέπραττε διαρρήξεις στην Πάτρα – Που είχαν «έδρα»
21:04 Ανδρουλάκης στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: «Εκτός πραγματικότητας όποιος πιστεύει στα σενάρια συνεργασίας με τη ΝΔ»
20:56 Αχαΐα – Πετρέλαιο θέρμανσης: Ανησυχία στην αγορά από την εκρηκτική αύξηση τιμών – Σχεδόν +30% σε λίγες ημέρες
20:48 Ακινητοποιήθηκε τρένο στην Οινόη – Εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα–Θεσσαλονίκη
20:40 Αφθώδης πυρετός: Αυστηρή τήρηση μέτρων βιοασφάλειας στη Λέσβο ζητά ο Κώστας Τσιάρας
20:32 Νέο Ηράκλειο: Συνελήφθη 14χρονος μαθητής με μαχαίρι 29 εκατοστών και στιλέτο πεταλούδα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ