Αλλαγές στα κριτήρια δανεισμού των τραπεζών υπό το πρίσμα γεωπολιτικών και χρηματοπιστωτικών κινδύνων

Οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι νέες προκλήσεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα οδηγούν σε αλλαγές στα κριτήρια δανεισμού των ευρωπαϊκών τραπεζών. Ο SSM, ο εποπτικός βραχίονας της ΕΚΤ, προχωρά σε αναθεώρηση της πρακτικής αξιολόγησης πιστώσεων, ζητώντας από τα πιστωτικά ιδρύματα συγκεκριμένα στοιχεία όπως εγκρίσεις ή απορρίψεις δανείων, ανάλυση πιστωτικού κινδύνου και επίπεδα μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs).

Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν τα κριτήρια δανεισμού παραμένουν ισχυρά και αν οι τράπεζες ενσωματώνουν νέους κινδύνους στα μοντέλα τους. Η κα Anneli Tuominen, Μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, επισήμανε ότι πρόκειται για στοχευμένη, προληπτική δράση για να αποφευχθούν ελλιπείς διαδικασίες.

Προβληματισμοί για εμπορικά ακίνητα και δάνεια «step up»

Παρά τη βελτίωση των αγορών, η εποπτεία εντοπίζει ευπάθειες στα εμπορικά ακίνητα, επηρεασμένα από υψηλότερα επιτόκια, αλλαγές στην εργασία και τις καταναλωτικές συνήθειες. Επίσης, τα δάνεια που καταβάλλονται μόνο σε τόκους («step up») παραμένουν στο μικροσκόπιο, ενώ οι αποτιμήσεις εξασφαλίσεων δεν ήταν πάντα ακριβείς.

Ανθεκτικότητα των τραπεζών και γεωπολιτικοί κίνδυνοι

Οι τράπεζες εμφανίζονται εύρωστες, με αυξημένο δείκτη CET1 (16,2%) και μειωμένα NPLs (1,9%). Παρ’ όλα αυτά, η κα Tuominen τονίζει δύο βασικές αδυναμίες: την αβεβαιότητα από τις γεωπολιτικές εντάσεις και την επιχειρησιακή ανθεκτικότητα, λόγω αύξησης των κυβερνοεπιθέσεων. Για πρώτη φορά, οι τράπεζες θα προσδιορίσουν οι ίδιες σενάρια που θα εξαντλούσαν κεφάλαια κατά 300 μονάδες βάσης, ενισχύοντας την προσεκτική αξιολόγηση στρατηγικής και επιχειρηματικού μοντέλου.

Διασυνοριακές συναλλαγές και τραπεζική ένωση

Η κα Tuominen σημειώνει ότι η ευρωπαϊκή τραπεζική αγορά παραμένει κατά μεγάλο μέρος εθνική, με διαφορετικά καθεστώτα αφερεγγυότητας και εποπτικές πρακτικές. Η ανάπτυξη διασυνοριακών δραστηριοτήτων και η ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης, συμπεριλαμβανομένου ενός ευρωπαϊκού συστήματος ασφάλισης καταθέσεων, θεωρούνται κρίσιμες για τη βελτίωση της ρευστότητας και της χρηματοδότησης στην ΕΕ.

Βραχυπρόθεσμα, οι γεωπολιτικές εντάσεις θα καθορίζουν την εποπτεία και τις προτεραιότητες των τραπεζών, ενώ μεσοπρόθεσμα θα καθοριστεί ο ρόλος της ψηφιοποίησης, της τεχνητής νοημοσύνης και της σύνδεσης με μη τραπεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην εξέλιξη του κλάδου.

