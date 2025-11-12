Αλλαγές στην ΕΡΤ: Νέο νομοσχέδιο για εκσυγχρονισμό, αυξήσεις και διαφάνεια στη δημόσια ραδιοτηλεόραση

Στη Βουλή κατατέθηκε το νέο νομοσχέδιο για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση από τον Παύλο Μαρινάκη, το οποίο εισάγεται την Πέμπτη στην αρμόδια επιτροπή. Το σχέδιο νόμου στοχεύει στον εκσυγχρονισμό της ΕΡΤ, τη διαφάνεια, τη θεσμική αναβάθμιση και τη βελτίωση των αποδοχών των εργαζομένων.

12 Νοέ. 2025 13:17
Pelop News

Ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση φέρνει το νομοσχέδιο του Παύλου Μαρινάκη, που κατατέθηκε στη Βουλή και θα συζητηθεί στην αρμόδια επιτροπή την Πέμπτη, με στόχο να ψηφιστεί μέσα σε 15 ημέρες.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, το νέο πλαίσιο επικεντρώνεται στον εκσυγχρονισμό της ΕΡΤ, με παρεμβάσεις που αφορούν τόσο τη διοίκηση όσο και το ανθρώπινο δυναμικό.

Κεντρικό σημείο του σχεδίου νόμου είναι η είσπραξη του ανταποδοτικού τέλους μέσω ΑΑΔΕ, στην περίπτωση που δεν καταβάλλεται κανονικά, ώστε να εξασφαλίζεται η βιώσιμη χρηματοδότηση της ΕΡΤ.

Παράλληλα, το νομοσχέδιο προβλέπει αυξήσεις στις αποδοχές των εργαζομένων, έπειτα από μεγάλο χρονικό διάστημα στασιμότητας, και περιλαμβάνει ρυθμίσεις διαφάνειας, θεσμικής κατοχύρωσης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, αλλά και αξιοποίησης του περιεχομένου της δημόσιας τηλεόρασης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, με στόχο τη σύνδεση της ΕΡΤ με τον εκπαιδευτικό και πολιτιστικό ρόλο της δημόσιας ενημέρωσης.

Ο Παύλος Μαρινάκης προανήγγειλε επίσης ότι, μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για την ΕΡΤ, θα ακολουθήσουν παρεμβάσεις για την αδειοδότηση των περιφερειακών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών, ώστε να διαμορφωθεί ένα ενιαίο και διαφανές ρυθμιστικό πλαίσιο για το σύνολο του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου.

