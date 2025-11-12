Αλλαγές στην ΕΡΤ: Νέο νομοσχέδιο για εκσυγχρονισμό, αυξήσεις και διαφάνεια στη δημόσια ραδιοτηλεόραση

Ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση φέρνει το νομοσχέδιο του Παύλου Μαρινάκη, που κατατέθηκε στη Βουλή και θα συζητηθεί στην αρμόδια επιτροπή την Πέμπτη, με στόχο να ψηφιστεί μέσα σε 15 ημέρες.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, το νέο πλαίσιο επικεντρώνεται στον εκσυγχρονισμό της ΕΡΤ, με παρεμβάσεις που αφορούν τόσο τη διοίκηση όσο και το ανθρώπινο δυναμικό.

Κεντρικό σημείο του σχεδίου νόμου είναι η είσπραξη του ανταποδοτικού τέλους μέσω ΑΑΔΕ, στην περίπτωση που δεν καταβάλλεται κανονικά, ώστε να εξασφαλίζεται η βιώσιμη χρηματοδότηση της ΕΡΤ.

Παράλληλα, το νομοσχέδιο προβλέπει αυξήσεις στις αποδοχές των εργαζομένων, έπειτα από μεγάλο χρονικό διάστημα στασιμότητας, και περιλαμβάνει ρυθμίσεις διαφάνειας, θεσμικής κατοχύρωσης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, αλλά και αξιοποίησης του περιεχομένου της δημόσιας τηλεόρασης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, με στόχο τη σύνδεση της ΕΡΤ με τον εκπαιδευτικό και πολιτιστικό ρόλο της δημόσιας ενημέρωσης.

Ο Παύλος Μαρινάκης προανήγγειλε επίσης ότι, μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για την ΕΡΤ, θα ακολουθήσουν παρεμβάσεις για την αδειοδότηση των περιφερειακών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών, ώστε να διαμορφωθεί ένα ενιαίο και διαφανές ρυθμιστικό πλαίσιο για το σύνολο του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου.

