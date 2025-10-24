Αλλαγές στο οργανόγραμμα του ΠΑΣΟΚ: Νέος Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου ο Γιώργος Παπαβασιλείου

Σημαντικές αλλαγές σημειώνονται στη στελέχωση του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής, καθώς ο Γιώργος Παπαβασιλείου αναλαμβάνει Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου του κόμματος.

Ο κ. Παπαβασιλείου είναι μηχανικός και έχει ασχοληθεί εκτενώς με ζητήματα χαρτογραφίας, κτηματολογίου, συγκοινωνιακών μελετών και GIS. Εξελέγη επί 21 συναπτά έτη στη διοίκηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, όπου διετέλεσε Αντιπρόεδρος, ενώ ομόφωνα εξελέγη για τρεις θητείες Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΤΣΜΕΔΕ.

Υπήρξε, επίσης, υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην Α΄ Αθήνας την περίοδο 1990–1993.

Τη θέση της Γραμματέως του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού και της Οικογένειας αναλαμβάνει η Έλενα Αναστασίου, δικηγόρος και απόφοιτος της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Ευρωπαϊκό και Κοινοτικό Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο Robert Schuman III.

Έχει διατελέσει Πρόεδρος της 1ης Δημοτικής Κοινότητας και του Ιστορικού Κέντρου του Δήμου Αθηναίων (2014–2019), καθώς και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, υπεύθυνη του Τομέα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μέλος της Κ.Π.Ε. και διευθύντρια του Πολιτικού Γραφείου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

Τέλος, ο Πέτρος Λάμπρου τίθεται επικεφαλής της Επιτροπής Ψηφοδελτίων. Ο κ. Λάμπρου είναι οικονομολόγος, απόφοιτος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με αντιστασιακή δράση ως μέλος του ΠΑΚ και ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ.

Έχει διατελέσει μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος από το 1974 έως το 2004, καθώς και μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου.

