Αλλαγή ημερομηνίας στο Απόλλων-Προμηθέας 2014, ο λόγος

Στις 10 Δεκεμβρίου και όχι στις 6 όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί θα διεξαχθεί το παιχνίδι Απόλλων-Προμηθέας 2014 για τη 10 αγωνιστική του 2ου Ομίλου της National League 1. Η σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας έχει ως εξής:

«Μετά από συμφωνία των δύο σωματείων, ο αγώνας ΑΣ Απόλλων Πατρών – ΕΑ Προμηθέας 2014 για την 10η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της National League 1 (2ος όμιλος), αντί της 06/12/25 και ώρα 17.00, θα διεξαχθεί στις 10/12/2025 και ώρα 19.00 στο κλειστό γυμναστήριο Περιβόλας».

