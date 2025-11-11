Θοδωρής Βλάχος στο pelop.gr: «Το χρυσό δεν είναι “απωθημένο”, είναι στόχος» ΒΙΝΤΕΟ

Ο άνθρωπος που οδήγησε την Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών στην κορυφή του παγκόσμιου υγρού στίβου, ο Θοδωρής Βλάχος, άνοιξε την καρδιά του στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» και το pelop.gr, σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης για τη διαδρομή, τα συναισθήματα, αλλά και τις σκέψεις του για το μέλλον.

Μιλώντας για τα μετάλλια και τους χαμένους τελικούς, ο ομοσπονδιακός τεχνικός αναφέρει πως κάθε επιτυχία έχει πίσω της χρόνια δουλειάς και πίστης. «Μετράμε τη διάρκεια, τη σταθερότητα και την ψυχή που δίνει η ομάδα μέσα στο νερό», σημειώνει, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα έχει καταφέρει να καθιερωθεί ανάμεσα στις κορυφαίες δυνάμεις του κόσμου.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ στους ΘΕΟΔΩΡΟ ΛΟΥΛΟΥΔΗ και ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ

Αναφερόμενος στο προπονητικό του μέλλον, ο πολύπειρος τεχνικός αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά: «Δεν έχω κουραστεί. Απλώς δεν ξέρω αν θα είμαι για πάντα προπονητής. Σίγουρα θα παραμείνω στον χώρο του αθλητισμού, αλλά το πώς, θα το δείξει ο χρόνος».

Ο Θοδωρής Βλάχος δεν διστάζει να σχολιάσει και τον κόσμο των άλλων αθλημάτων, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον Βασίλη Σπανούλη, τον οποίο χαρακτηρίζει «πρότυπο ηγέτη».

Τέλος, μιλώντας με ανθρώπινη συγκίνηση για το δυστύχημα των Τεμπών, αναφέρει πως «υπάρχουν στιγμές που ο αθλητισμός μικραίνει μπροστά στον πόνο. Αυτά τα παιδιά που χάθηκαν ήταν η ελπίδα της χώρας. Όταν σκέφτομαι τα Τέμπη, θυμάμαι γιατί είναι τόσο σημαντικό να μεγαλώνουμε νέες γενιές με αξίες και όχι μόνο με διακρίσεις».

Διαβάστε ολόκληρη τη συνέντευξη

Θεόδωρος Λουλούδης: Εχει αξιοποιήσει η Ομοσπονδία τις επιτυχίες των εθνικών ομάδων; Αν ναι, σε ποιο βαθμό; Αν όχι, πού πρέπει να εστιάσετε για να κεφαλαιοποιηθούν, σε επίπεδο υποδομών, οικονομικά και προσέλκυσης νέων παιδιών;

Θοδωρής Βλάχος: Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει πολλές επιτυχίες στο πόλο, τόσο σε επίπεδο ανδρών και γυναικών όσο και στις ακαδημίες για αγόρια και κορίτσια. Είναι ίσως το άθλημα που έχει φέρει τις περισσότερες διακρίσεις, και σιγά-σιγά φαίνεται πως αρχίζουμε να αξιοποιούμε αυτά τα αποτελέσματα.

Η μεγάλη πρόοδος δεν ήρθε τυχαία. Υπάρχει μια τεράστια οργανωτική προσπάθεια από την Ομοσπονδία, γιατί το θέμα αφορά κυρίως τη διαχείριση του αθλήματος σε επίπεδο διοίκησης. Από πλευράς μας, η δουλειά είναι ξεκάθαρη: να δουλεύουμε σκληρά, με συνέπεια και πάθος, ώστε να φέρνουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στο νερό.

Ολη αυτή η προσπάθεια, τόσο αγωνιστικά όσο και εκτός γηπέδου, έχει κάνει και την Πολιτεία να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στο πόλο. Εχουμε δει βελτιώσεις σε εγκαταστάσεις, προβολή και χρηματοδότηση, πράγματα που παλιότερα ήταν δύσκολα ή απλώς δεν υπήρχαν. Ακόμα και μικρές αλλαγές, όμως, κάνουν τη διαφορά και δημιουργούν συνθήκες για ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον.

Το μήνυμα είναι σαφές: με σωστή δουλειά, οργάνωση και συνεργασία με την Ομοσπονδία και την Πολιτεία, το πόλο μπορεί να συνεχίσει να διακρίνεται και να μεγαλώνει, αξιοποιώντας στο έπακρο τις διακρίσεις του για να δυναμώσει ακόμα περισσότερο το άθλημα.

Θ.Λ.: Κύριε Βλάχο, στις δύο τελευταίες κορυφαίες διοργανώσεις η Εθνική έφτασε στον τελικό αλλά έχασε. Πώς αισθάνεται ένας προπονητής όταν φτάνει τόσο ψηλά, αλλά μένει δεύτερος;

Σίγουρα, η απογοήτευση μετά από μια χαμένη ευκαιρία είναι έντονη. Ο αθλητής νιώθει άβολα, σαν να του έχουν πάρει κάτι που ήταν έτοιμος να κατακτήσει. Είναι μια στιγμή που πονάει, γιατί η στιγμή που ονειρευόσουν, για την οποία είσαι πλήρως προετοιμασμένος, δεν ήρθε.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να βλέπουμε τη μεγαλύτερη εικόνα. Πριν 6-7 χρόνια, τέτοιες διακρίσεις φάνταζαν μακρινό όνειρο. Τώρα η ομάδα κατακτά μετάλλια, φτάνει σε τελικούς και έχει καθιερωθεί ανάμεσα στις 4-6 καλύτερες ομάδες του κόσμου. Η σταθερότητα αυτή δείχνει ότι βρίσκονται πάντα στη διεκδίκηση των μεταλλίων.

Η απουσία του χρυσού δεν οφείλεται σε τύχη ή ατυχία, αλλά σε μικρά αγωνιστικά λάθη, είτε προπονητικά είτε των αθλητών. Η τύχη δεν καθορίζει τα αποτελέσματα· η επιτυχία έρχεται μέσα από τη δουλειά και τη λεπτομέρεια.

Η προσωρινή στεναχώρια είναι φυσιολογική, ειδικά όταν ξέρεις ότι τέτοιες ευκαιρίες δεν εμφανίζονται συχνά. Αλλά η απογοήτευση λειτουργεί και ως κίνητρο: δείχνει τι χρειάζεται να διορθωθεί, ώστε την επόμενη φορά η ομάδα να φτάσει εκεί που ονειρεύεται. Κάθε χαμένη ευκαιρία μετατρέπεται σε μάθημα και ώθηση για μεγαλύτερη προσπάθεια και τελικά για την κατάκτηση του στόχου.

Η ομάδα συνεχίζει να δουλεύει με πείσμα, γιατί ξέρει ότι η επιτυχία δεν είναι στιγμιαία, αλλά αποτέλεσμα σκληρής και συνεπούς προσπάθειας.

Παναγιώτης Αντωνόπουλος: Ζήσατε μεγάλες στιγμές με την ομάδα που έφτασε σε δύο τελικούς. Ομως ο χρόνος φέρνει αλλαγές. Ποιο ήταν το πιο δύσκολο «κόψιμο» παίκτη και τι σας προβλημάτισε περισσότερο στη μετάβαση στη νέα γενιά;

Ετσι λειτουργεί η ζωή και έτσι λειτουργούν και οι εθνικές ομάδες. Οταν μια ομάδα χτίζεται και προγραμματίζεται τετραετικά για τους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες, στόχος είναι να φτάσει εκεί έτοιμη, με την καλύτερη δυνατή σύνθεση και τους πιο ικανούς αθλητές για να διεκδικήσει τη διάκριση. Η φιλοδοξία πλέον είναι να πας στους Ολυμπιακούς Αγώνες για να διεκδικήσεις κάτι παραπάνω από τη συμμετοχή.

Αυτό έχει αλλάξει σημαντικά σε σχέση με το παρελθόν, όταν μια έκτη θέση πανηγυριζόταν σχεδόν όσο ένα χάλκινο ή ασημένιο μετάλλιο σήμερα. Ο σχεδιασμός και η διαχείριση των αθλητών είναι προφητικό έργο: μερικές φορές χρειάζεται να αποκλείσεις αθλητές με το βλέμμα στραμμένο στο επόμενο μεγάλο ραντεβού, και αυτό δεν είναι εύκολο.

Οι μεγάλες αποφάσεις πάντα είναι δύσκολες. Οι προπονητές σε αυτό το επίπεδο, μετά από χρόνια εμπειρίας, αναγκάζονται να παίρνουν αποφάσεις που «σπάνε αβγά», δημιουργώντας πιθανές διαφωνίες ή δυσαρέσκειες. Παρ’ όλα αυτά, η κρίση της ομάδας και του προπονητή γίνεται εκ των αποτελεσμάτων.

Η ευθύνη βαραίνει τον προπονητή, που ελπίζει ότι οι επιλογές και ο στρατηγικός σχεδιασμός θα αποδώσουν. Η δουλειά είναι να βλέπεις την εικόνα στο σύνολό της, να παίρνεις δύσκολες αποφάσεις και να προετοιμάζεις την ομάδα για να φτάσει στο μέγιστο των δυνατοτήτων της στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Θ.Λ.: Οταν πρέπει να επιλέξετε ανάμεσα σε έναν πολύ ταλαντούχο αλλά απείθαρχο παίκτη και έναν λιγότερο προικισμένο αλλά εργατικό και πειθαρχημένο, ποιον προτιμάτε;

Υπερτερεί το δεύτερο, γιατί σε μια ομάδα υπερτερεί η ομάδα και οι κανόνες της, όχι ο αθλητής. Τα μεγάλα ταλέντα που πέρασαν από την εθνική ακολούθησαν την ομπρέλα της ομάδας, τον προπονητή, τους κανόνες, την πειθαρχία και την ομαδικότητα. Αν κάποιος δεν είναι έτοιμος να το κάνει, το σύστημα τον αποβάλλει, πάντα με απόφαση προπονητή.

Π.Α.: Σας έχει τύχει να αντιμετωπίσετε τέτοιες περιπτώσεις παικτών; Και πώς βλέπετε την Πάτρα, μια πόλη με αθλητική παράδοση, όσον αφορά την πορεία των ομάδων και του υλικού της στο πόλο;

Παρακολουθώ φυσικά το πόλο. Η καταγωγή μου είναι από τον Βόλο, όπου μεγάλωσα και ξεκίνησα το άθλημα πριν μεταβώ στην Αθήνα. Γνωρίζω τα προβλήματα και τις δυσκολίες μιας επαρχιακής πόλης για τα παιδιά και τις ομάδες.

Η Πάτρα έχει μεγάλη παράδοση και συνεχίζει να βγάζει ταλέντα που στελεχώνουν εθνικές ομάδες, παρά τα προβλήματα όπως εγκαταστάσεις, κλειστές πισίνες και πολλά σωματεία που αποδυναμώνουν τις ομάδες. Τα παιδιά συχνά φεύγουν νωρίς για την Αθήνα λόγω δυσκολιών, σπουδών ή οικογενειακών επιλογών, στερώντας από τις πατρινές ομάδες τη δυνατότητα να τα δουν ώριμα να πετυχαίνουν διακρίσεις.

Παρόλα αυτά, η Πάτρα παραμένει ενεργή και προσπαθεί στην Α1 και Α2 με σκαμπανεβάσματα να έχει παρουσία. Κάποτε οι επαρχιακές πόλεις, όπως Βόλος, Χίος, Χανιά, κυριαρχούσαν στην ελληνική υδατοσφαίριση, αλλά τα τελευταία χρόνια η Αθήνα συγκεντρώνει τις κύριες δυνάμεις λόγω των προβλημάτων των επαρχιών.

Π.Α.: Εχετε κατακτήσει όλα τα μετάλλια με την Εθνική, εκτός από το χρυσό και ένα ευρωπαϊκό. Είναι αυτό απωθημένο για εσάς;

Δεν το λέω απλώς «απωθημένο», είναι στόχος. Το «απωθημένο» σε μπλοκάρει και δεν αφήνει καθαρή σκέψη. Εχουμε φτάσει κοντά στο χρυσό μετάλλιο, δύο-τρεις φορές, και πλέον θέλουμε να το κατακτήσουμε. Δεν πρόκειται για επανάληψη, ζητάμε κάτι που δεν έχουμε γευθεί ακόμα.

Ακόμα και αν υπάρξει απογοήτευση, αμέσως ο στόχος ανανεώνεται: να κατακτήσουμε αυτό που δεν πήραμε χθες ή προχθές. Εχοντας πλέον μετάλλια σε Ολυμπιακούς και Παγκόσμια, γιατί όχι και σε Ευρωπαϊκό; Δεν είναι απλώς στατιστική -οι ευρωπαϊκές ομάδες είναι ισάξιες με τις κορυφαίες παγκοσμίως, οπότε πρόκειται για μεγάλο στόχο.

Π.Α.: Αν μπορούσατε να «δημιουργήσετε» τον ιδανικό Ελληνα παίκτη από όσους έχετε συνεργαστεί, ποια χαρακτηριστικά θα είχε;

Από τους παλιότερους, κορυφαίος σε IQ ο Μυλωνάκης.

Σουτ έχουν πολλοί, δύσκολο να ξεχωρίσω έναν. Στην άμυνα ξεχωρίζει ο Θεοδωρόπουλος, στην επίθεση ο Χατζηθεοδώρου. Ταχύτητα ο Χρήστος Αφρουδάκης, αντίληψη ο Μυλωνάκης. Να πούμε όμως ότι η Ελλάδα πάντα πετυχαίνει αποτέλεσμα μέσω συστήματος, όχι ενός μόνο παίκτη.

Θ.Λ.: Παρακολουθείτε άλλα σπορ εκτός πόλο; Σας έχει εντυπωσιάσει κάποιος αθλητής σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο, με τη ματιά ενός κορυφαίου προπονητή;

Παρακολουθώ κυρίως μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Τα τελευταία χρόνια έχω χάσει λίγο το βόλεϊ, αν και είναι πολύ θεαματικό.

Ιδιαίτερα παρακολουθώ τους προπονητές, για να δω πώς κοουτσάρουν και χειρίζονται την ομάδα. Ενα παράδειγμα που αναφέρω συχνά στους αθλητές μου είναι ο Βασίλης Σπανούλης, μοναδικός ως αθλητής, ήρεμος στο παιχνίδι, ηγέτης και με σωστό τρόπο δουλειάς και αντίδρασης.

Θ.Λ.: Και ως προπονητής;

Ως προπονητής είναι ακόμα νωρίς, αφού έχει μόνο ένα-δύο χρόνια σε αυτό το επίπεδο. Δείχνει όμως ότι διαθέτει τα στοιχεία που χρειάζονται, όπως έκανε και ως παίκτης -ο Σπανούλης έδειχνε πάντα ότι σκέφτεται σαν προπονητής. Χρειάζεται χρόνος για να δούμε πώς θα χειριστεί καταστάσεις και ομάδες, αλλά πιθανότατα θα γίνει ένας από τους κορυφαίους προπονητές στο μπάσκετ, όπως υπήρξε και ως παίκτης.

Π.Α.: Σκέφτεστε ότι ένα επόμενο επαγγελματικό βήμα σας θα μπορούσε να είναι εκτός πόλο, όπως έκανε ο θρυλικός Μανουέλ Εστιάρτε στο ποδόσφαιρο δίπλα σε Γκουαρδιόλα;

Θα το ήθελα πολύ, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Οπως είπατε, είναι το δεξί χέρι του Γκουαρδιόλα, όχι μόνο λόγω φιλίας, αλλά γιατί είναι οξυδερκής και γεννημένος πρωταθλητής. Ξέρει πώς να μιλήσει στους αθλητές, οι οποίοι συχνά είναι πολύ μικρότεροι σε ηλικία, μεταφέροντάς τους την εμπειρία και τη σκέψη του.

Εχει παραδείγματα, όπως όταν μιλάει σε παίκτες πριν εκτελέσουν πέναλτι -οι αρχές συγκέντρωσης και προετοιμασίας είναι ίδιες σε πόλο, μπάσκετ ή ποδόσφαιρο. Ο τρόπος δράσης του είναι πανομοιότυπος και η συνεισφορά του στον Γκουαρδιόλα τεράστια. Θα ήταν σίγουρα κάτι πολύ ενδιαφέρον, αν και εξαρτάται από τις συνθήκες.

Θ.Λ.: Αν δεν ήσασταν προπονητής πόλο, υπήρχε ποτέ άλλο επάγγελμα που σας είχε ελκύσει, πέρα από έναν ρόλο συμπληρωματικό σε προπονητή;

Ολη μου η ζωή είναι η υδατοσφαίριση. Από παιδί ήθελα να γίνω γυμναστής και οι σπουδές μου σχετίζονται άμεσα με την προπονητική. Δεν έχω σκεφτεί τον εαυτό μου εκτός του αθλητισμού, και δεν θέλω να ασχοληθώ με κάτι που δεν γνωρίζω.

Θ.Λ.: Ως αναγνωρίσιμο πρότυπο, πιστεύετε ότι άνθρωποι σαν εσάς πρέπει να εκφέρουν γνώμη και εκτός αθλητισμού; Ποια είναι η άποψή σας για κορυφαία κοινωνικά ζητήματα της χώρας;

Για μένα ο αθλητισμός πρέπει να μένει εκτός πολιτικής. Εχω άποψη για πολλά θέματα, αλλά προτιμώ να τα συζητάω σε προσωπικό επίπεδο.

Θέλω να λέω τη γνώμη μου και να μπορώ να επηρεάσω πράγματα στον αθλητισμό, ίσως και σε άλλα αθλήματα ή κοινωνικά ζητήματα, χωρίς να πολιτικοποιούνται τα λεγόμενά μου. Ως ενεργός πολίτης, με απασχολούν και με αγγίζουν καθημερινά.

Θ.Λ.: Ως προσωπικότητα με κύρος, πιστεύετε ότι μπορείτε να επηρεάσετε την κοινωνία; Τι γνώμη έχετε για την υπόθεση των Τεμπών;

Είναι ένα πολύ σοβαρό και φλέγον ζήτημα, το οποίο παρακολουθώ στενά. Είμαι όμως επιφυλακτικός για το τι είναι αλήθεια και τι ψέμα. Αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι χάθηκαν πολλές ζωές άδικα.

Θέλω να λάμψει η αλήθεια, μπορεί και να έχει λάμψει ή μπορεί και να μην είναι έτσι. Και νιώθω ότι εγώ σαν Ελληνας πολίτης δεν μπορώ να το διαπιστώσω, ποτέ δεν θα είμαι σίγουρος τι έχει συμβεί. Αυτό που έχει συμβεί σίγουρα είναι ότι χαθήκαν πάρα πολλές ζωές άδικα.

Ως γονιός, νιώθω τη στεναχώρια και την απώλεια που βιώνουν οι άνθρωποι, είτε έχασαν παιδιά, νέους ή φίλους. Δεν μου αρέσει που το θέμα έχει πολιτικοποιηθεί, και παρακολουθώ τα γεγονότα από τη δική μου οπτική, χωρίς να εμπλέκονται πολιτικά παιχνίδια σε ένα τόσο σοβαρό και τραγικό συμβάν.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



