Αλλαγή του καιρού από την Τρίτη: Βροχές, πτώση θερμοκρασίας και ισχυροί άνεμοι

Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού αναμένεται από την Τρίτη, με ένα νέο σύστημα να επηρεάζει τη χώρα και να φέρνει βροχοπτώσεις σε μεγάλο μέρος της επικράτειας. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, τα φαινόμενα ενδέχεται να διατηρηθούν έως και την Παρασκευή, καλύπτοντας πολλές περιοχές.

Θερμοκρασία και αίσθηση κρύου

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή αλλά πρόσκαιρη πτώση, με τις μέγιστες τιμές να μην ξεπερνούν τους 13°C, ακόμη και στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Η αίσθηση του κρύου θα είναι εντονότερη λόγω των ισχυρών ανέμων.

— Theodoros Kolydas (@KolydasT) March 15, 2026

Άνεμοι και χιονοπτώσεις

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά από βόρειες διευθύνσεις, ενώ την Πέμπτη και την Παρασκευή στο Αιγαίο και στα νότια τμήματα της χώρας οι ριπές θα φτάνουν τοπικά 8 με 9 μποφόρ.

Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, με τα μεγαλύτερα υψόμετρα να σημειώνονται αξιόλογες χιονοπτώσεις κατά τόπους.

Πρόγνωση Σαββατοκύριακου

Σύμφωνα με τον κ. Κολυδά, τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.

Η προσοχή σε ισχυρούς ανέμους και βροχές είναι απαραίτητη, ιδιαίτερα για όσους κινούνται σε παράκτιες ή ορεινές περιοχές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



