Άλλαξε μορφή το Πεντάγωνο: Σήμερα αποκαλύπτεται η νέα πρόσοψη παρουσία Μητσοτάκη

Η νέα πρόσοψη του Πενταγώνου, όπου στεγάζεται το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αποκαλύπτεται σήμερα, Τετάρτη (29 Οκτωβρίου 2025), σε ειδική τελετή παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ανακαίνιση του ιστορικού κτηρίου εδώ και 77 χρόνια, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για το εμβληματικό οικοδόμημα.

Η παρέμβαση αυτή είναι η πρώτη μετά το 1977 και εντάσσεται σε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα βιοκλιματικής αναβάθμισης, με στόχο να καταστεί το κτήριο ανθεκτικό και ενεργειακά αποδοτικό, εναρμονισμένο με τις αρχές της βιωσιμότητας του 21ου αιώνα.

Η νέα αρχιτεκτονική όψη σχεδιάστηκε ώστε να συνδυάζεται αρμονικά με το γλυπτό του Κώστα Βαρώτσου, την «Κιβωτό Εθνικής Μνήμης», που δεσπόζει στον περιβάλλοντα χώρο του στρατοπέδου Παπάγου.

Μετά την τελετή αποκάλυψης, θα ξεκινήσουν και οι εργασίες ανακαίνισης του εσωτερικού χώρου, καθώς το Πεντάγωνο αποτελεί κτήριο που άρχισε να κατασκευάζεται το 1952. Αρχικά είχε προβλεφθεί να λειτουργήσει ως νοσοκομείο στο πλαίσιο του Σχεδίου Μάρσαλ, όμως στη συνέχεια μετατράπηκε σε κτήριο διοίκησης του Υπουργείου Άμυνας.

Έκτοτε, δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία μεγάλης κλίμακας παρέμβαση, γεγονός που καθιστά το σημερινό έργο κομβικής σημασίας για τη λειτουργικότητα, την ασφάλεια και τις σύγχρονες ανάγκες του Υπουργείου.

Στο ίδιο στρατόπεδο έχουν κατασκευαστεί τα τελευταία χρόνια νεότερα κτήρια, μεταξύ των οποίων και η Διοίκηση Ειδικού Πολέμου.

Η ιστορία του Πενταγώνου

Κατά τη διάρκεια του πολέμου, το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) στεγαζόταν στον πρώτο όροφο του κτηρίου όπου σήμερα λειτουργεί η Βουλή των Ελλήνων, θέση που διατήρησε έως τη λήξη των επιχειρήσεων. Το 1950 ιδρύθηκε επισήμως το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, σηματοδοτώντας τη μετεξέλιξη της στρατιωτικής διοίκησης σε ενιαίο θεσμικό φορέα.

Την ίδια περίοδο, άρχισε να αναπτύσσεται έντονος προβληματισμός για τη στέγαση του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ο οποίος οδήγησε τελικά στην επιλογή της σημερινής τοποθεσίας, σε έκταση 221.000 τ.μ. μεταξύ Παπάγου, Χολαργού και Ψυχικού.

Η περιοχή είχε ιστορική χρήση ήδη από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς λειτουργούσε ως αεροδρόμιο, ενώ το 1932 είχε αποφασιστεί να οικοδομηθεί εκεί νοσοκομείο. Οι προκαταρκτικές εργασίες άρχισαν την 1η Οκτωβρίου 1951, με χρηματοδότηση από το Σχέδιο Μάρσαλ.

Δύο χρόνια αργότερα, το 1953, προτάθηκε η μεταφορά του Γενικού Επιτελείου Στρατού από το κτήριο της οδού Πανεπιστημίου και Κριεζώτου στις νέες εγκαταστάσεις. Η οριστική απόφαση για τη μετεγκατάσταση στο Πεντάγωνο ελήφθη το 1954, και από τις 22 Μαΐου 1955 ξεκίνησε σταδιακά η εγκατάσταση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το κτήριο επεκτεινόταν σταδιακά τις επόμενες δεκαετίες, με την τελευταία μεγάλη παρέμβαση να πραγματοποιείται το 1977, διαμορφώνοντας την εικόνα που γνωρίζουμε σήμερα.

